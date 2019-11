Islamiäärmuslik terrorirühmitus ISIS andis teada, et organisatsiooni uueks juhiks on valitud Abu Ibrahim al-Hashimi.

Samal helisalvestisel tunnistas ISIS ka eelmise juhi Abu Bakr al-Baghdadi surma ning tõotas selle eest kätte maksta, vahendasid ERR-i teleuudised.

Samuti kinnitati ISIS-e senise kõneisiku Abu al-Hasan al-Muhajiri hukkumist. Teda peeti varem samuti üheks al-Baghdadi võimalikuks mantlipärijaks.

Salvestise kohaselt kogunes ISIS-e vanematekogu kohe, kui eelmise juhi surm kinnitust leidis ning terroristide eliit valis enda hulgast uue juhi.

Uue juhi kohta on teada vähe, kuid tõenäoliselt pole tegu tema kodanikunimega ning väidetavalt on tegemist hilijutiste lahingute veteraniga, kellel on ka islamistlik haridus, vahendas BBC.

USA teatel lasi al-Baghdadi end õhku erivägede rünnaku ajal Süürias möödunud nädalavahetusel.