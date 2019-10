USA eriüksused ründasid Süüria loodeosas Idlibi provintsis väikest küla, kus elas ISIS-e liider Abu Bakr al-Bahgdadi. 2010. aastast liikumist juhtinud al-Bahgdadi surm on üks etapp võitluses ISIS-ega, kuid see ei tähenda, et liikumine oleks täielikult hävitatud, hoiatas Prantsusmaa. Üldjoontes on al-Baghdadi hukkumist maailmas tervitatud.

Stoicescu rääkis "Välisilmale" antud intervjuus, et selle kohta, kas al-Baghdadi surma järel tõstab ISIS uuesti pead, on kõlanud eriarvamused. Kõigepealt peab tema sõnul olema lõpuni tõendatud, et just al-Baghdadi surnud on.

Stoicescu peab aga tõenäoliseks, et ISIS võitleb edasi. "Tegemist on ju fanaatikutega. Ja umbes tuhatkond neist on pääsenud vabadusse vanglatest, mis olid kurdi aladel, kui tekkis segadus seoses Türgi rünnakutega, operatsioon Rahu Allikas," rääkis teadur.

"Kui nad suudavad uuesti organiseeruda, leiavad endale uue fanaatilise juhi, siis võitlevad edasi. Ma kahtlen, et nad saavad enda kontrolli alla märkimisväärse territooriumi, eriti asustatud piirkondi. /.../ Aga see pole välistatud, et nad uuesti tõstavad pead," lisas ta.