Keskerakonna Tartu tüli lahendava töörühma liige Jaanus Karilaid tunnistas, et partei olukord Tartus on endiselt murettekitav. Võimalust, et Aadu Must loobub riigikogu liikme kohast ja Jaan Toots siirdub tema asemel paralmenti, nimetas ta teoreetiliseks ning tõdes, et sisepinged tuleb lahendada Tartu tasandil.

Mida Keskerakond peab tegema, et vältida Tartu võimuliidust välja kukkumist?

Eks kogu Keskerakonna juhatus ja juhtkond tegeleb selle teemaga. Uuel piirkonnajuhil (Jaan Toots - toim) on ambitsioonikas nägemus Keskerakonna positsioonist Tartus. Aga ta peab olema ettevaatlik, et sellel ambitsioonil oleks poliitiline kate. Ma olen soovitanud Jaan Tootsil ja kogenud poliitikul, kauaaegsel Tartu linnavolikogu esimehel Aadu Mustal maha istuda ja see kompromiss leida. Täna vaatab erakonna juhatus veel murelikult Tartus toimuvale. Meie huvi on, et Keskerakond jätkaks koalitsioonis ja meie positsioon pigem tugevneks.

Tartu piirkonna juht Jaan Toots sõitis puhkusereisile Hispaaniasse, kes peaks selle probleemi siis lahendama?

Jaan Toots on telefoni teel pidevalt ühenduses. Kindlasti ei ole poliitikas võimalik asju ajada nii, et las mina olen üksinda siin ja viskame erakonnast välja need inimesed, kes mulle ei meeldi. Tuleb koostööd teha. Kas Tartus läheb nii hästi kui Rakveres, kus Keskerakond tõusis linnapea positsioonile, seda on palju arvata. Ja pigem oli see naljaga pooleks öeldud.

Tartus on ühelt poolt piirkond tulnud välja uue meeskonnaga, nad on pannud lauale oma nägemuse. Aadu Must volikogu esimehena seda sellisel viisil ei respekteeri. Loodame, et lähemad päevad toovad siin mingi selguse ja see tüli saab ära lahendatud.

Kas see eeldab et senised abilinnapead Monica Rand ja Madis Lepajõe peavad oma ametikohtadelt lahkuma, sest see on lahenduse osa?

Mina oleksin paindlikum. Kindlasti ei saa ultimatiivses toonis probleemi lahendada. Kokkulepe eeldab, et kedagi ei saa sellisel viisil poliitikast ära ajada.

Mõtleme ikka selle peale, et kahe aasta pärast on kohalikud valimised ja Keskerakond tahaks Tartus saada senise seitsme volikogu koha asemel üheksa-kümme kohta.

Usaldust on vaja juurde võita ja sellised punaseid jooni ei tohi maha joonistada. Isegi kui kogemata on alguses oldud liiga tormakad, siis on alati võimalik vigu parandada ja teha nii, et ühtne meeskonnavaim saaks Tartus taastatud.

Võti on endiselt Aadu Musta ja Jaan Tootsi käes. Kõrvalt võib olla palju targutajaid, kuid nendest kahest mehest sõltub Keskerakonna tulevik Tartus.

Kas võimalik kompromiss on see, et Aadu Must loobub tööst riigikogus, ja tema asendusliige Jaan Toots asub tööle hoopis Toompeal?

Teoreetiliselt on see võimalik, aga vaadates kui pühendunult juhib Aadu Must riigikogu kultuurikomisjoni ja kui hea koostöö on teiste fraktsiooni liikmetega, siis pean seda vähetõenäoliseks. See probleem tuleb ikkagi ära lahendada Tartus.