Mart Laar: EKRE liikmeid Eesti Panga nõukogusse ei tule

Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar ütles, et ei soovi EKRE liikmeid Eesti Panga nõukogus näha, sest nende käitumine võib löögi alla panna Eesti riigi usaldusväärsuse.

"EKRE liikmeid ei ole nõukokku kutsutud ja ei kutsuta ka. Sest Eesti Panga nõukogu järgi tehakse järeldusi Eesti riigi usaldusväärsuse kohta. Ja kuni EKREs pole üle läinud komme, et enne räägitakse ja siis mõteldakse, siis ei tule sinna mitte ühtegi EKRE liiget. Eesti Panga nõukogu esimees ei saa käia ja vabandust paluda nõukogu liikmete avalduste pärast," ütles Laar Delfile antud intervjuus.

Samas märkis Laar, et rahandusministri näol on EKRE Eesti Panga nõukogu koosolekutel esindatud.

Eesti Panga nõukogu senisesse, VII koosseisu kuuluvad lisaks Laarile veel Liina Tõnisson, Kaie Kerem, Urmas Varblane, Kalev Kallo, Jaanus Tamkivi (Reformierakond), Enn Listra ja Rein Minka. Laar ettepaneku kohaselt vahetuksid nõukogus kaks liiget - Kallo ja Tõnisson, kelle asemele ta esitas Enn Eesmaa (Keskerakond) ja Ivari Padari (SDE). Samas oleks Refomierakond soovinud Tamkivi asemel nõukogusse Andres Sutti.

Laar ütles aga, et Reformierakonna eesmärk on saada Eesti Panga nõukogusse kaks kohta, nii, et lisaks Jaanus Tamkivile tuleks sinna juurde Andres Sutt.

Teisipäeval lükkas riigikogu tagasi Laari esitatud otsuse eelnõu panganõukogu uute liikmete nimetamiseks.