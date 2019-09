Riigikogu lükkas Laari pakutud Eesti Panga nõukogu kandidaadid tagasi

Salajasel hääletusel toetas riigikogu otsuse eelnõu "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" 18 saadikut ja vastu hääletas 74 riigikogu liiget. Otsuse läbiminekuks oli vaja lihthäälteenamust.

Riigikogu suurim, Reformierakonna fraktsioon otsustas teisipäeval, et hääletab Laari ettepaneku vastu. Reformierakonna liikmed on teravalt kritiseerinud nii nimekirja kui ka protseduuri, kuidas Laar selle esitas. Samuti on kriitikat pälvinud see, et Laar tuli nõukogu uute liikmete nimekirjaga välja mitu kuud pärast seda, kui nende volitused olid lõppenud.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon, millel on 19 liiget, otsustas juba esmaspäeval, et hääletab otsuse vastu. EKRE on ainuke riigikogus esindatud erakond, mille liiget Laari pakutud Eesti Panga nõukogu kandidaatide seas ei ole.

Keskerakonna fraktsioon otsustas esmaspäeval, et jätab oma liikmetele teisipäevase hääletuse vabaks, ütles fraktsiooni juht Kersti Sarapuu. Ta ei tahtnud hinnata, kuidas keskerakondlaste hääled teisipäeval võiksid jaguneda.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kutsus oma fraktsiooni Laari ettepaneku poolt hääletama, sellekohast otsust Isamaa fraktsioon vastu ei võtnud.

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioon kavatseb teisipäeval otsuse poolt hääletada, ütles erakonna esimees Indrek Saar ERR-ile. Küll aga toetavad sotsiaaldemokraadid Reformierakona soovi täpsustada Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise protseduuri, lisas Saar.

Eesti Panga nõukogu senisesse, VII koosseisu kuuluvad lisaks Laarile veel Liina Tõnisson, Kaie Kerem, Urmas Varblane, Kalev Kallo, Jaanus Tamkivi, Enn Listra ja Rein Minka. Laar ettepaneku kohaselt vahetuksid nõukogus kaks liiget - Kallo ja Tõnisson, kelle asemele ta esitas Enn Eesmaa (Keskerakond) ja Ivari Padari (SDE).

Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevalt arutati otsuse eelnõu ühel lugemisel ning selle vastuvõtmiseks oli vajalik poolthäälteenamus. Hääletus oli salajane. Riigikogul ei ole õigust otsuse eelnõu muuta, vaid ainult otsustada, kas seda toetada või see tagasi lükata.

Eesti Panga nõuikogu liikmete volitused lõppesid juba veebruaris, kuid nõukogu esimees Laar esitas nõukogu uue koosseisu riigikogule alles juunis.

Laari volitused Eesti Panga nõukogu esimehena lõppevad 12. juunil 2023.