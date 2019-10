Uude äri- ja elukvartalisse ehitatakse kolm kõrghoonet, kuhu tulevad bürood, teeninduspinnad ja korterid. Lisaks on kvartalisse plaanitud parkimismaja, toitlustuskohad, spordiklubi ja konverentsikeskus.

Kui arenduse esimene etapp loodeti esialgu valmis saada 2022. aastaks, siis Kapiteli juhatuse liikme arendusdirektor Indek Mooratsi sõnul on nüüd tähtajaks pigem 2023. aasta.

"Plaan on selline, et meil on ehitusloa taotlus augustist saati linnas sees ja üritame nende menetlustega tegelda, mis sealt on tulnud. Ennustame, et see võtab veel mitmeid kuid aega. Tegelikkus on see, et enne kevadet tõenäoliselt koppa maasse ei lööda," rääkis ta.

Ta ütles, et ehituse viibimine on tingitud paberimajandusest, mis on seotud projekteerimise ja võrguvaldajatega. Nii suure arenduse puhul võtavad asjad aga Mooratsi sõnul tavalisest veelgi rohkem aega.

"Plaanid on jätkuvalt endised," kinnitas Kapiteli esindaja.

Uude kvartalisse kerkib muu hulgas Eesti kõrgeim, 111-meetrine 28 korrusega büroohoone ning lisaks 15-korruseline büroohoone ja üheksakorruseline kortermaja ning parkimismaja. Arenduse käigus rajatakse Veski tänava äärde park, mida läbib endist Härjapea jõge tähistav kergliiklustee.

Kvartali arhitektuurse lahenduse autor on Martin Aunin, sisearhitektuuri loob Arhitekt 11 OÜ.