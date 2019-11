Monica Rand ei kavatse Tartu abilinnapea kohalt lahkuda

"Mina teen oma tööd praegu edasi. Praegu on eelarve koostamise aeg, me paneme linna eelarvet kokku, mina töötan oma tööülesannetega edasi ja jätkan praegu," ütles Rand ERR-ile.

Rand kinnitas, et abilinnapea kohalt ta lahkuda ei kavatse. "Praegu mitte. Kindlasti kunagi kindlasti kunagi kavatsen. See ei ole kivisse raiutud koht. Aga mitte praegu, kui me koostame eelarvet," sõnas ta.

ERR küsis, kuidas kavatseb Rand piirkonna juhatusega tekkinud konflikti lahendada. "Mina ja minu uksed ja telefoninumber ja meiliaadress on kogu aeg olnud avatud piirkonna juhatuse liikmetele ja olen neile seda ka kirjalikult teavitanud," lausus Rand.

"On neid inimesi, kes mulle helistavad ja minuga kohtuvad ja räägivad. On neid, kes ei ole ühendust võtnud. Mina ei hoia kellegist eemale, ega väldi suhtlemist. Piirkonna juhatuse liikmetega olen alati valmis suhtlema nii nagu ma suhtlen ka piirkonna tavaliikmetega. Ma ei tee erandeid, et kas see inimene on juhatuse liige või on keegi muu. Mina olen valmis suhtlema, mina nendest kõrvale ei hoia," lisas Rand.

Rannale jääb arusaamatuks, miks temalt ametist lahkumist oodatakse. "Praegusel hetkel mina ei ole jah, saanud enda jaoks selget vastust. Mis on etteheide minu tööle abilinnapeana, miks ma peaksin ametist tagasi astuma?"

"Ma olen ka neilt palunud tagasisidet selle kohta, et mis on see põhjus. Aga ma ei ole vastuseid saanud," ütles Rand veel.

ERR küsis veel, kas erakonna vastavalitud juhatusel ei ole õigust oma äranägemise järgi meeskonda komplekteerida.

"Kindlasti on võimalused ja vajadused alati olemas, aga need peavad olema põhjendatud. Ja me ei saa lasta tekkida olukorral, kus võib-olla kolme kuu pärast on uus juhatus, uuel juhatusel tekivad jälle uued kandidaadid, et nüüd mulle enam ei meeldi need inimesed, kes praegu on, need oleks ka vaja välja vahetada. Selliseid otsuseid saab teha siis, kui need on põhjendatud, selged ja kaalutletud," vastas Rand.

Ranna sõnul loeb siin hoopis volikogu otsus. "Volikogu on ametisse nimetanud meie linnapea ja abilinnapead. Kui volikogu poolt ei ole mitte ühtegi sellist probleemi tõstatatud, miks peaks tagasi astuma, siis volikogu on ikkagi see organ, kes meid ametisse valis ja kes meid ametist vabastab," lausus Rand.

Karilaid: lahendus on Tootsi ja Musta käes

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et lahendus on piirkonna juhi Jaan Tootsi ja eelmise piirkonna juhi ning praeguse Tartu linnavolikogu esimehe Aadu Musta käes. "Eile nad said kokku ja neil oli põhjalik jutuajamine. Ma loodan, et sellest jutuajamisest tekib täna meeskonnatöö," lausus Karilaid.

Pikka aega Tartu piirkonda juhtinud Aadu Must jäi olukorda kommenteerides kidakeelseks, aga ütles ERR-ile, et tema ei usu, et kolmapäeval kogunev erakonna juhatus teeks otsuse Rand erakonnast välja heita.

Reedel kogunenud Keskerakonna aukohus tegi juhatusele ettepaneku jätta Monica Rand erakonda ainult siis, kui ta ise abilinnapea kohalt tagasi astub.

15. oktoobril kohtus Monica Rand Keskerakonna Tartu piirkonna uue juhatusega, kes soovib teda koos koos abilinnapea Madis Lepajõega ametist tagandada.

Tülid Keskerakonna Tartu piirkonnas algasid, kui nende juhiks valiti Jaan Toots.