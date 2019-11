Keskpanga juhti süüdistatakse pistise küsimises ja vastu võtmises. Pistise osaks on muuhulgas ka lõbureisi kulude katmine. Samuti süüdistatakse Rimševicsit kuritegelikul teel teenitud raha pesemises. Martinsonsi süüdistatakse Rimševicsi kaasosaliseks olemises, viimase kuriteole õhutamises ja kuritegelikul teel saadud raha pesemises. Mõlemad on süüdistused tagasi lükanud ning Rimševicsi advokaat Martins Kveps on väitnud, et osa tema kliendi vastu kogutud tõenditest hankis korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) ebaseaduslikult, vahendas Läti ringhääling.

Rimševics on keeldunud Läti keskpanga juhi kohalt tagasi astumast ning seadustest tulenevalt ei saa teda ka enne süüdi mõistmist ametist kõrvaldada. Seega jätkab ta nii Läti keskpanga juhi kui ka Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu liikmena.

Kohtuprotsessi algus on kusjuures veninud ebatavaliste protseduuride tõttu. Esiteks teatas esialgne, võrdlemisi noor kohtunik Inese Biteniece pärast Rimševicsi juhtumi saamist, et lahkub üleüldse juristiametist ning praegu on protsessil kohtunikuks Gundega Lapina. Samuti pidi protsess esialgu toimuma Riia Vidzeme kohtus, sest prokuratuuri hinnangul saadeti väidetavad kuriteod toime Riias. Riia Vidzeme kohus aga saatis juhtumi hoopis Jurmalasse, sest süüdistuste seas viimasena mainitud juhtum olevat aset leidnud Jurmalas.

Kohtusaali saabudes kinnitas Rimševics taas oma süütust ja avaldas lootust, et kohtuprotsess leiab kiirelt lahenduse. See aga tõenäoliselt nii ei lähe, sest Läti kohtusüsteem on aegluse poolest kurikuulus ning eriti on venimisega silma paistnud tuntud mitmed kõmulised korruptsioonijuhtumid.