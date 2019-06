Meedia: Läti keskpankur saab ka süüdistuse rahapesus

Väljaande Bloomberg andmetel on Läti võimud esitamas keskpanga presidendi Ilmars Rimševicsi vastu uusi süüdistusi.

Kui seni on teda ja ärimees Maris Martinsonsi süüdistatud pistise nõudmises ja vastuvõtmises, siis nüüd on sellele lisandumas ka rahepesu puudutav süüdistus, kirjutavad Bloomberg ja Läti ringhääling.

Väidetavalt on prokuratuur lisanud ühelt pangalt 250 000 euro suuruse pistise võtmisele ka süüdistuse katses sama summa ulatuses rahapesu korraldada. Kui keskpankur peaks selles süüdi mõistetama saaks teda karistada juba kuni 12-aastase vabadusekaotusega.

Pärast seda, kui Rimševicsiga seotud skandaal eelmise aasta alguses hoo sisse sai, on algatatud erinevaid uurimisi ja kohtuvaidlusi, kuid peamise ehk pistise võtmist puudutava süüdistusega pole kohtuni veel jõutud. Seega on vägagi tõenäoline, et Läti aeglase kohtumenetluse jõutakse kohtuotsuseni alles pärast detsembrit ehk aega, mil keskpankuri ametiaeg nagunii läbi saab.

Rimševics ise on kõik süüdistused tagasi lükanud ja keeldunud ka Läti keskpanga juhi kohalt tagasi astumast. Kuigi esialgu eemaldati ta kriminaalsüüdistuse tõttu ametist, leidis Euroopa Kohus hiljem, et enne kohtuotsust või põhjalike tõendite esitamist pole Rimševicsi ametiülesannete täitmiselt eemaldamine põhjendatud.

Seetõttu kehtibki alates käesoleva aasta veebruarist olukord, kus kriminaalsüüdistuse saanud Rimševics töötab Läti keskpanga presidendina ja osaleb selles ametis ka Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu liikmena.

Läti keskpanka on Rimševics juhtinud alates 2001. aastast.