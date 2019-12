Läti seim kinnitas keskpanga uueks presidendiks Martinš Kazaksi

Läti Panka hakkab juhtima senine panga nõukogu liige ja hinnatud majandusekspert Martinš Kazaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Majandusanalüüside tegemisel on Läti Pank nii valitsuse kui ka seimi konsultant. Läti Pangal on kokku 11 põhifunktsiooni ja palju toetavaid ülesandeid. Need pole seotud ainult Lätiga. Näiteks sularahateenuseid osutab Läti Pank kogu Balti regioonis. Läti Pank osaleb täieõigusliku liikmena kogu Euroopa rahanduspoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel. See on töö nii kohapeal Lätis kui ka väljaspool riigipiiri," selgitas Kazaks.

Ventspilsi sadama ülikiire riikliku juhtimise alla viimine on seotud poliitikust oligarhi Aivars Lembergsi ja temaga seotud nelja ettevõtte sattumisega USA rahandusministeeriumi kehtestatud sanktsioonide nimekirja.

Riia sadama puhul on aga koalitsiooni hinnangul tegu ennetava meetmega, et vältida seal võimalikke sanktsioone või piiranguid.

ERR-i korrespondent Ragnar Kond ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Läti valitsuse tegevus sadamate ülevõtmisega on tekitanud paljudes küsimusi. "Näiteks Ventspilsi poolt seda, et mis siis saab mitme aastakümne tööst, kuhu on Ventspilsi inimesed ise panustanud, kas see nüüd ühe hetkega võetakse ära või mitte. Teiselt poolt, mis puudutab Riiat, siis kas mitte Läti valitsus praegu otse ei ole öelnud, et ka Riia sadamaga on mingi oht, kuigi ameeriklased ju otseselt Riia sadamat praegu sanktsioonide nimekirja pole pannud," kommenteeris Kond.