"Väikeriikidel nagu Eesti ja Kuveit on maailmas oma oluline roll – eeskätt on meie huvi, et kehtiks rahvusvaheline õigus ja kokkulepped, sest kui kehtib tugevama õigus, oleme meie alati kaotajad," ütles Kaljulaid emiiriga kohtumisel. Riikide juhid arutasid sellest lähtuvalt pikalt nii julgeolekuolukorda Lähis-Idas, Pärsia lahe regioonis, Süüria sündmuste arenguid kui ka koostööd ÜRO julgeolekunõukogus, mille liikmeks praegu on Kuveit ja varsti Eesti.

Riigipead arutasid ka digitaliseerimise ja küberturvalisuse teemasid. President Kaljulaid rõhutas oma seisukohtades vajadust ÜRO julgeolekunõukogus senisest rohkem tõstatada küberjulgeolekuga seotud teemasid ning liikuda ühise arusaama suunas, kuidas rahvusvaheline õigus kohandub kübersfääris.

Kuna riigipead saadab visiidil esinduslik äridelegatsioon, keskendusid Kaljulaid ja emiir kohtumisel suures osas koostöövõimaluste loomisele Eesti ettevõtetele. "Meie ettevõtete väga hea kogemustepagas ja valmisolek panustada siinse digikeskkonna ülesehitamisse võeti vastu soojalt, kuid arutasime ka laiemalt võimalusi laiendada üheskoos tegevust teistesse laheriikidesse või Aafrikasse. Seda nii IT kui traditsioonilisemate tööstusharude vallas," sõnas riigipea pärast kohtumist.

President Kaljulaid on riigivisiidil Kuveidis, kus teda saadavad riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ning Kaubandus-Tööstuskoja juht Toomas Luman ja äridelegatsioon. Lisaks emiiriga kohtumisele toimusid teisipäeva ennelõunal kohtumised Kuveidi pea- ning välisministriga ja samuti parlamendi spiikriga.

Riigivisiit on kahe riigi kõige kõrgem ja pidulikum diplomaatilise suhtlemise vorm. Eesti riigipea teeb aastas enamasti kaks riigivisiiti ning võõrustab teist sama palju. Viimati oli Kuveidis riigivisiidil president Lennart Meri aastal 1993.

President naaseb Eestisse kolmapäeva õhtul.