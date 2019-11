Läänemaa ühisgümnaasiumis näeb kohaliku hariduse ajalugu

Läänemaa ühisgümnaasiumi muuseumitoas saab näha koolimärke, fotosid, õppetööga seotud dokumente, õpilaste valmistatud esemeid ja palju muud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kooli ajalooõpetaja Kalle Lõuna sõnul on kogudes praegu ligi 1400 eset. Fotode täpset arvu ta ei tea, sest töö nende süstematiseerimiseks on veel pooleli, kuid see number on tuhandetes.

"Meie kogude põhjal on tehtud õpilasuurimusi, teadusuuringuid. Siin on ka saanud ainest näiteks filmitegijad - "Vehkleja" meeskond käis siin tutvumas omaaegsete koolifotodega, et saada aimu, kuidas see olustik on," rääkis Lõuna.

Muuseumitoast on Lõuna sõnul kasu koolielu järjepidevuse hoidmisel. Ta loodab innustada sarnaste muuseumide rajamist ka teistes Eestis koolides. Praegu on need pigem haruldased.

"Koolimuuseume on vähemalt statistika järgi häbiväärselt vähe. Eelmisel aastal, kui mälu ei peta, ainult 36 pluss veel mõningad muuseuminurgad. See ongi natukene kummaline, sest koolimuuseum on üks lihtsamaid võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks," rääkis Lõuna.

Museaalid jõuavad kooli peamiselt annetajate kaudu, kes on ise kooliga ühendust võtnud. Praeguse muuseumi eelkäija tegutses Haapsalu 1. keskkoolis toonase õpetaja Ellinor Merima käe all.