Eesti idufirma püüab Euroopa ärikiirendi toel rahvusvahelisele turule jõuda

Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituudi (EIT) võrgustiku Digital ärikiirendi on üks võimalus, kust Eesti idufirmadel on võimalik saada tuge rahvusvahelisele turule pürgimisel. Esimene sinna pääsenud Eesti ettevõte DigiFlak loodab mitme ukse avanemist Euroopas.

DigiFlak pakub kaitset netiohtude eest. Samaaegselt viirusetõrje ja usina netikasutaja kümnete paroolide hoidja aktiveerimiseks piisab väikesest pulgast ja PIN-koodist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil ei ole enam vaja meeles pidada kõiki oma erinevaid paroole, meil ei ole vaja arvutisse paigaldatud keerulisi sertifikaatide süsteeme või muud sellist, sest kõik andmed asuvad seadme mälus," selgitas DigiFlaki juhatuse esimees Maxim Kostin.

Praegu on DigiFlakil Euroopas mõni tuhat klienti, unistused on aga kaugelt suuremad.

Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituudi võrgustik Digital on üks abivahend nendeni jõudmiseks.

"Meiesugusel väikesel ettevõttel on väga raske avada teatud uksi Euroopa turul, eelkõige puudutab see suuri süsteemseid integraatoreid, korporatsioone ja suuri kliente. Selles mõttes me arvestame väga EIT-iga kui struktuuriga, mis võib aidata meil avada uksi, mida me ise ei suuda," rääkis Kostin.

Eesti ettevõtjatel on võimalik ärikiirendi tuge saada programmi Arise raames ja neid oodatakse sinna.

"Nad on entusiastlikud, see on edukas ja põnev keskkond, seal on palju ideid ja huvitavaid ettevõtteid, ja mis oluline, palju huvitavaid ettevõtteid, kes on tõepoolest huvitatud rahvusvaheliseks kasvamisest," ütles EIT Digital Arise programmi juht Fabio Pianesi.

Sel nädalal toimub võrgustiku Digital konverents Brüsselis. Novembris aitab EIT Digital korraldada start-upide ja poliitikategijate kohtumist Tallinnas.