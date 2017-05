Maris Lauri: 10 aasta pärast võiks koolivõrk olla ühtselt eestikeelne

"Korralik eesti keele oskus on Eestis hädavajalik," kirjutas Lauri blogis. "Küsisin ühelt tuttavalt venelaselt, mida ta arvab, kui suurendaks eesti keele õpet põhikoolis oluliselt ning kuidas tema rahvuskaaslased sellesse suhtuksid. Vastus oli: „Misasja? Suurendada? Eesti keeles tuleb õppida! Meil on vaja eestikeelset kooli!“ Edasi tuli arutelu sellest, kuidas teistes riikides õpitakse üksnes riigikeeles, kuidas paralleelset koolivõrku on kulukas ülal pidada, kõik need ülal nimetatud probleemid vene koolides ja nende lõpetajatega…"

Lauri sõnul on ta pärast seda vestlust igal võimalusel uurinud, kuidas suhtutaks üksnes eestikeelse kooli olemasolusse.

"Ja teate, kõik venelased peavad seda loomulikuks. Kõik ootavad seda. Uskuge, kõik ei taha mitte rohkem eesti keelt koolis, mitte rohkem keelekümbluskoole, vaid eestikeelset kooli. Võib-olla tõesti ei ole mul olnud kokkupuuteid Eesti venekeelse elanikkonna kõikide kihtidega. Kindlasti on neidki, kes sooviksid venekeelset kooli. Aga ma olenen praeguseks üpris veendunud, et neid on vähemus. Võib-olla päris väike, kuigi ilmselgelt lärmakas vähemus," märkis Lauri.

Lauri tõdes, et üksnes eestikeelse koolivõrgu rajamine ei ole lihtne ja vajab hoolikat planeerimist ning väga erinevate probleemide lahendamist.

"Kuid eestlased reageerivad sellele ettepanekule valdavalt kõhklevalt: võiks ju küll, aga venelased ju ei taha ja siis tuleb konflikt ning kuidas jääb nende vene keelega, kas me ei assimileeri neid. Hirm saada süüdistatud on see, mis eestlasi painab. Uskumatu küll aga see on küsimus, kus eestlaste hirmud on suuremad kui venelaste omad, kuigi asi peaks loogiliselt olema vastupidi."

Lauri sõnul tuleb seega eestlastel üle saada hirmust ja avalikult öelda: kümne või 15 aasta pärast on Eestis üks eestikeelne koolivõrk. "Meie venekeelsed kaasmaalased ootavad seda! Kui me selle välja ütleme, küll siis tulevad ka lahendused kõigile võimalikele probleemidele."

Reformierakonna kohalike valimiste programmis on suure tõenäosusega ettepanek viia kogu Eesti üldharidussüsteem alates lasteaiast eestikeelseks. Praegu algab osaline eestikeelne õpe gümnaasiumiastmes.