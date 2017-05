Raimond Kaljulaid: lõpetame Meelis Pai töölepingu

Linna sisekontrolöri teenistus alustas Salme kultuurikeskuse kontrollimist käesoleva aasta alguses linnaosa vanema palvel.

"Juba möödunud aastal tuli mitmeid signaale, et Salmes ei ole asjad korras. Nõudsime seepeale Salmest välja lepingud ja muid dokumente ning pöördusime linna sisekontrolli. Pärast vahearuandega tutvumist tegin Salme kultuurikeskuse juhatajale ettepaneku Meelis Pai tööleping lõpetada," ütles Kaljulaid.

Sisekontrolöri teenistuse vahekokkuvõttes seisab, et sõlmitud on küsitavaid lepinguid ning mitmete lepingute puhul on ostusummad vaid veidi alla riigihanke piirmäära, mis viitab soovile vältida hangete läbi viimist, teatas linnaosa.

Linnaosa kinnitusel ei ole Meelis Pai lasteteatri projekti nõuetekohaselt juhitud, linna vahendite kasutamine ei ole olnud läbipaistev ega otstarbekas.

Sisekontrolöri memos on toodud näiteks lepingud turundusplaani koostamiseks ja müügitegevuse juhtimiseks, millega keskuse töötajate väitel tegeles Meels Pai, viimane aga väitis sisekontrollile, et ei tea nendest lepingutest midagi.

Aruande kohaselt üritas sisekontroll saada teavet teenust osutama pidanud äriühingult, kuid äriühingu poolt lepingu allkirjastanud isik väitis aga, et ei tea lepingust midagi.

Linnaosa teatel on sarnaseid küsitavaid tehinguid ka teisi ning vValdav osa sisekontrollile huvi pakkunud lepingutest on sõlmitud Meelis Pai poolt ostumenetlusse kaasatud isikutega.

Sisekontroll jätkab Salme kultuurikeskuse kontrollimist.

Tutvu sisekontrolli memoga: