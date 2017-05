Audru vallavalitsus paneb ringraja kinnistud müüki

Enampakkumise alghind on 260 000 eurot, tagatisraha 26 000 ja enampakkumisest osavõtutasu on 2600 eurot. Pakkumisi saab esitada kuni 5. juunini, notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga ajavahemikul 19. juunist 10. septembrini.

Audru vallavanem Siim Suursild ütles ERR-ile, et müüki läheb kokku kolm kinnistut, millel on hoonestusõigus. Ostueelisõigus on tema sõnul sealset kompleksi rentival A2 Racing MTÜ-l.

"See tähendab, et kui mõni teine peaks pakkuma näiteks enam, kui A2 Racing MTÜ, siis viimasel on õigus see kõrgeima pakkumise summaga siiski ära osta," lausus Suursild.

Ta ütles, et praeguseks on hoonestusõigus kinnistutele seatud 50 aastaks ning vallale maksab rentnik praegu selle eest 13 500 eurot aastas. Suursild ütles, et vald on praeguseks valdaja ees kõik kohustused täitnud ja kaasarääkimisõigus raja kasutamise ja hindade osas puudub. Kasulikum oleks Suursilla sõnul nii vallale kui selle haldajale ostu-müügitehing sõlmida.

Vallavanem nentis, et sisuliselt pole vallale Audru ringraja kinnistut vaja. Ta meenutas, et ringraja sünnil on pikem ajalugu ja ulatub veel aegadesse, kus motovõistlusi peeti veel nn Sauga kolmnurgas. 1990. aastal andis maavanem selle riigimaa üle Audru vallale, eesmärgiga, et sinna tuleks ringrada.

Vallavanem ütles, et kinnistute müügist saadav raha on kavas kasutada Audru koolimaja remondiks.