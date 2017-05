Seeder: IRL on oma maailmavaatest liiga palju kaugenenud

Isamaa ja Res Publica Liidu uueks esimeheks valitud Helir-Valdor Seeder tõdes, et erakond on viimastel aastatel enda põhikirjalisest maailmavaatest ehk rahvuslik-konservatiivsest poliitikast kaugenenud.

Seeder ütles parteikaaslaste ees esinedes, et IRL-i poliitilised konkurendid kujundavad avalikku arvamust ideoloogilistest tõekspidamistest lähtuvalt. Tema sõnul luuakse igapäevaselt müüti, justkui oleks rahvuslus tagurlikkuse mõõdupuu. Seeder lisas, et IRL ei tohi ise segadusse sattuda ega vasakliberaalsete ekspertide või ajakirjanike arvamusavalduste survel oma maailmavaadet häbeneda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seederi sõnul on IRL-i tööõnnetuse tagajärg olnud Vabaerakonna sünd ja EKRE edu.

"See pole õnnetus mitte Eesti rahvale, vaid meie tööõnnetus, IRL-i poliitikateostamise seisukohalt," selgitas Seeder "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

"Aga mida kavatseme teha - loomulikult kõigepealt pöörduda oma põhikirjalise maailmavaate juurde, mis on rahvuslik-konservatiivne poliitika, ja ma arvan, et me oleme viimastel aastatel sellest liiga palju kaugenenud. See on kindlasti kõige olulisem samm. Mida see tähendab erinevates valdkondades, olgu see sotsiaalpoliitka, majanduspoliitika, seda me tõsiselt kaalume, arutame läbi," rääkis ta.

Seeder ütles, et ilmselt seisavad ka koalitsioonipartneritega ees teatud arutelud.

Nagu ka pärast hääletustulemuste selgumist suurkogul antud intervjuus, ei soovinud Seeder ka "Aktuaalses kaameras" vastata küsimusele, kas IRL jätkab valitsuses või kas ta läheb ise valitsusse.

Samas tunnistas ta, et on sellele väga palju mõelnud ja oma seisukohad on tal olemas. Tema sõnul on võimalik, et erakonna esimees jätkab riigikogu lihtliikmena, kuigi see pole tavapärane.

"Ega olukord on ka praegu niisugune nagu kunagi varem pole olnud, nii et tuleb langetada kõige parem otsus. Selle oma peas olen enam-vähem selgeks mõelnud, aga tahan seda kindlasti uute erakonnajuhtidega läbi arutada ja langetan selle otsuse siis," rääkis ta.

Seeder rõhutas, et tema eesmärk pole esimese asjana tekitada valitsuskriisi.

"Eesmärk pole jätkata valitsuses või valitsusest ära minna, vaid poliitikat ellu viia. Ja nagu ütlesin, siis kindlasti vaatame läbi praegu tehtava poliitika. Kohalike omavalitsuste valimised on ees seismas ja ma arvan, et ei ole kellegi huvides, et enne kohalikke valimisi tekitada mingit kriisi. Kuid see sõltub koalitsioonipartneritest, see sõltub meist," selgitas Seeder.

Seederi võit Kaia Iva ees oli napp - vaid 18 häält. Tema kinnitusel aga IRL kahte leeri jagunenud ei ole.

Seeder: läheme koos edasi, et Eesti oleks rohkem meie ja meie Eesti nägu

Seeder lubas pärast valituks osutumist peetud kõnes, et seisab erakonna kui terviku eest ja võtab talle antud mandaati väga tõsiselt.

"Õnnitlen kõiki, kes erakonna juhtorganitesse valiti. Me peame minema ühiskoos edasi, et Eesti poliitikat mõjutada ja maailmavaadet ellu viia, et Eesti oleks rohkem meie nägu ja meie rohkem Eesti nägu," kõneles uus esimees.

Seeder tänas ka teist kandidaati Kaia Ivat konkurentsi ning kampaania käigus olnud arutelude ja mõttevahetuste eest. "Need rikastasid kindlasti erakonna vaimset pagasit," märkis ta ja avaldas lootust, et neist diskussioonidest sõelale jäänud mõtted hakatakse koos realiseerima.

Seeder tänas ka endist esimeest Margus Tsahknat. "Kes keerulistel aastatel, heitlikel aegadel on erakonna lippu kõrgel hoidnud ja erakonda juhtinud. Margus Tsahkna jätkab erakonnas aktiivselt poliitika kujundamist, nii et ta pole kuhugi kadunud ega kao," lisas ta.

Vastates suurkogul ajakirjanike küsimusele, kas IRL jätkab praeguses valitsuskoalitsioonis, ütles Seeder, et tema eesmärk ei ole tekitada valitsuskriisi.

"Me loomulikult soovime läbi vaadata oma poliitika, arutada, kus me oleme ja minna edasi neilt väljaöeldud mõtetelt, mis ka suurkogul kõlama jäid - et erakond peab viima ellu rohkem rahvuslikku, allahoidlikku poliitikat, selgemat poliitikat ja olema ka valijatele ja avalikkusele selgem ja arusaadavam kui seni," rääkis uus esimees.

Seeder ei soovinud veel öelda, kas Tsahkna ja Iva jätkavad valitsuse ja kas ta ise läheb valitsusse. "Ettepanekud, mis puudutavad personali, ma kindlasti teen kõigepealt eestseisuses, erakonna juhtorganites ja siis avalikkuses," ütles ta.

"Ma ei pea korrektseks avalikkuse kaudu erakonna liikmeid ja uusi eestseisuse liikmeid informeerida. Aga IRL-il ja tegelikult ka teistel erakondadel on ka kogemus, kus koalitsioonierakonda on juhitud parlamendist. Nii et kõik on võimalik," lisas ta.

IRL-i reiting on viimase küsitluse kohaselt alla valimiskünnist ehk 4 protsenti. Seederilt küsiti, mida ta kavatseb teha selleks, et valijate poolehoidu võita.

"Kaks asja, mida ka kampaania käigus olen välja öelnud. Üks on meie poliitikakujundamine, sõnum, et see oleks selgem, et see oleks rahvuslik-konservatiivne. Ma arvan, et Eesti poliitiline maastik vajab tugevat, selget konservatiivset erakonda ka EKRE kõrvale. Teine on erakonna sisemine poliitiline kultuur, asjaajamise kultuur, erakonna enda toimimine, erakonna erinevate juhtorganite ja juhtide ülesannete, vastutuste parem jagamine - need on asjad, mis tugevdavad erakonda ja võimaldavad meil oma poliitikat tegelikult ellu viia," selgitas ta.