Kohtumise peamisteks jututeemadeks olid Ukraina, Süüra ning ilmselt ka Macroni kampaania vastu toimunud küberrünnak, mille korraldamist Kreml on eitanud. Macron ütles enne kohtumist, et tõenäoliselt on kohtumisel oodata teravat mõttevahetust.

Putin ütles pärast kõnelusi Macroniga, et Lääne sanktsioonid Venemaa vastu ei aita ühelgi viisil lahendada Ukraina konflikti

Küsimusele, kas Venemaa-vastased sanktsioonid aitavad lõpetada sõda Ukraina idaosas, vastas Putin: "Siin on teile vastus: mitte ühelgi moel. Võidelgem selle nimel, et lammutada kõik piirangud globaalses majanduses."

Macron: keemiarelva kasutamine Süürias on " punane joon"

Macron ütles esmaspäeval, et keemiarelva kasutamine Süürias on punane joon, millele Prantsusmaa viivitamatult reageerib.

"Meie poolt eksisteerib väga selge punane joon - keemiarelva kasutamine ükskõik kelle poolt," ütles Macron pressikonverentsil.

Macron väljendas lootust, et neil on võimalik teha Putiniga Süürias koostööd ning ütles, et soovib luua Venemaaga partnerluse äärmusrühmituse ISIS vastu.

Prantsuse president ütles, et soovib Süürias demokraatlikku üleminekut, kuid mitte riigi nurjumise hinnaga.

Macron lisas, et rääkis Putiniga ka geide õigustest Tšetšeenias ja Vene vabaühendustest ning ütles, et Vene liider lubas kogu tõde süüdistuste kohta geide väärkohtlemisest Tšetšeenias.

Putin ütles pressikonverentsil, et jõudis Macroniga kokkuleppele arutada koostöö tihendamist terrorismivastases võitluses ning rõhutas Süüria riigi kindlustamise olulisust.

Putin eitas süüdistusi Moskva sekkumisest Prantsuse presidendivalimistesse, kuid kaitses märtsikuist kohtumist Macroni paremäärmuslasest rivaali Marine Le Peniga.

Macron on karmilt kritiseerinud Krimmi poolsaare liitmist Venemaaga ja on öelnud, et Putini Venemaa ei ole vaba demokraatia.

Pingeid lisab ka see, et Prantsuse presidendivalimiste kampaania ajal tundus Moskva toetavat Macroni vastast, paremäärmuslikuks peetud Rahvusrinde liidrit Marine Le Peni. Putin võttis Le Peni Moskvas vastu valimiskampaania ajal. Lisaks süüdistavad Macroni valimismeeskonna liikmed Vene häkkereid küberrünnakutes kampaaniaametnike meilikontodele.

Putini nõunik Juri Ušakov ütles varem, et kohtumisel keskendutakse kriisile ja tööle Ukrainat, Venemaad, Prantsusmaad ja Saksamaad koondavas Normandia formaadis. "Peamine, mida me ootame, on et presidendid kinnitaks kõige tihedama koostöö vajadust Normandia formaadis ja Minski lepete täitmise möödapääsmatust. Sellest tuleb huvitav arutelu ja me valmistume selleks," ütles Ušakov.

"Lisaks on päevakorras ka Põhja-Korea tuumaprogramm, Süüria ja Liibüa," lausus nõunik.

Prantsusmaa-suhete soojendamine on Venemaa jaoks tähtis muu hulgas selleks, et Moskva soovib Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide tühistamist. Macron oli neljast peamisest presidendikandidaadist ainus, kes ei toetanud sanktsioonide tühistamist.

Kohtumine toimub ajal, mil Versailles' lossis on näitus Vene tsaari Peeter Suure Prantsusmaa-visiidist 1717. aastal.