Sõõrumaa-Mõisa valimisliidu kampaaniat hakkab vedama Mart Luik

"Mind isiklikult tõukas valimisliiduga kaasa minema asjaolu, et praegu paistab Tallinnas tekkivat ajalooliselt hea moment, et Keskerakonna käest ainuvõim ära võtta,“ ütles Luik ERR-ile antud usutluses.

Eesti Lihatööstuse tegevjuhina töötava kauaaegse meediajuhi Luige sõnul ei ole tänases faasis seatud konkreetset eesmärki, kui palju kohti valimisliit 79-liikmelises Tallinna volikogus saada soovib.

Eesmärk on, et esindus oleks väärikas, milleks käime igas ringkonnas välja kümmekond inimest, ütles Luik "Aktuaalsele kaamerale". Et Tallinnas on kaheksa valimisringkonda, tähendab see, et valimistele minnakse pika, ligi 80-liikmelise nimekirjaga.

Luige sõnul ei tähenda Sõõrumaa, Mõisa ja tema initsiatiiv nimekirja kokkupanekul seda, et luuakse pelgalt ettevõtjate valimisliit, vaid sinna hakkavad kuuluma erinevate elualade inimesed, kellega hetkel käivad aktiivsed läbirääkimised: „Need on keskmisest aktiivsemad linnakodanikud, kellele läheb Tallinna areng korda ja kes tahavad linna juhtimises kaasa lüüa, kuid kes ei soovi end ühegi erakonnaga siduda.“

Kui Keskerakond peaks Tallinnas kaotama ainuvõimu ja tekib valitsuskoalitsioon, on valimisliit „Tegus Tallinn“ valmis selles osalema.

Erinevalt mõnest erakonnast ei välista Luik oma valimisliidu koostööd Keskerakonnaga. „Meie oleme stardipositsioonis ning ei välista koostööd mitte kellegagi. See on kitsas lähenemine ja ega mulle sellised väited ka ülemäära siirad ei tundu.“

Luige sõnul on valimisliidu programmi kokkupanekuga juba üsna kaugele jõutud.

„Me ei keskendu mitte ajaloo arhiivides kaevamisele, et kes mida eile valesti tegi, vaid vaatame, mida saaks edaspidi teisiti ja paremini teha.“

Konkreetsete murekohtadena tõi Luik linnaplaneerimise, mille mõtteviis käib tema hinnangul eelmise sajandi viiekümnendate-kuuekümnendate aastate järgi.

Teine oluline programmiline lubadus puudutab linna koolide ja lasteaedade süsteemi. „Keegi ei peaks seisma kilomeetri pikkustes järjekordades, et lasteaia kohta saada. Samuti peab Tallinna koolivõrk kaasa liikuma asumite arenguga. Kui tekivad uued asumid, siis esmajoones peavad just nii lasteaiad kui ka koolid sinna liikuma.“

Kui eesti keeles on valimisliidu nimi „Tegus Tallinn“, siis vene keeles „Delovoi Tallinn“. Luige sõnul saab valimisliidu loomisega kaasnev „paberimajandus“ selgeks tuleva nädala algul. Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimuvad 15. oktoobril.

Õhtuses „Aktuaalses kaameras“ saab vaadata intervjuud Mart Luigega.