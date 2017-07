Rohelised seavad valimistel esikohale loodushoiu ja taastuvenergia

Rohelised tahavad ka säilitada Tallinnas võimalikult palju rohelust ning muuta linnaosade vahelised transpordiühendused mugavamaks ja keskkonnasõbralikumaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinnas valituks saades soovivad rohelised paigutada raha rohkem innovaatilise keskkonnasäästliku taristu ning päikeseenergia kasutusvõimaluste loomiseks, eesmärgiga muuta Tallinn pestitsiidivabaks roheliseks linnaks.

Tallinna esinumbriks kohalike omavalitsuste valimistel on erakonna esimees Züleyxa Izmailova.

"Üleminek taastuvale energiale - see on Eesti kõige suurem pidur ja miinus, mis toob meid alla erinevates reitingutes ja mis kahjustab ka tegelikuilt meie majandust, meie loodust. Võib-olla esialgsel hinnangul arvatakse, et energeetika ei ole kuidagi seotud majandusega, siis tegelikkuses on vastupidi. See on üks suur mootor ja kui me saaksime oma energiatootmise jätkusuutlikuks, siis see tooks kasu mitte ainult õhukvaliteedile, vaid ka majandusele üldisemalt. See muudaks meid kindlasti atraktiivsemaks ka välismaailmale," selgitas Izmailova.