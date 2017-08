Lapsi kutsutakse mänguväljakute äärest kristlikku bussi

"Aktuaalse kaameraga" ühendust võtnud ja anonüümsust soovinud Külli 9-aastane poeg läks möödunud neljapäeval koos kahe sõbraga Tartu rulaparki rulatama. Rulapargi kõrval seisis lastepäraselt kujundatud "Hea Sõnumi buss", mille õpetajad kutsusid Külli poja sõnul teda ja ta sõpru bussi raamatuid uurima. Bussis tutvustati poistele piibliainelist lasteraamatut ning koos õpetajatega ka palvetati. Külli mure on, et poistega palvetati ja neile tutvustati usutemaatikat vanemate teadmata.

"Mul ei ole selle teema tutvustamise vastu mitte midagi, aga see tundus mulle natuke, et see käib nagu lapsevanema selja taga. Vaadatakse, et oi, lapsed on üksi, vaata kui tore, kutsume nad bussi, räägime neile. Need on nii oluliselt ja just maailmavaatelised teemad ja neid niimoodi lastele minumeelest agressiivselt ei tohiks peale suruda," rääkis lapsevanem Külli.

Juulis ja augusti esimesel nädalal sõitis "Hea Sõnumi buss" ringi Põlva-ja Võrumaal. Praegu teeb buss ringreisi Tartumaa mänguväljakute, noortekeskuste ja raamatukogude juures. Ehkki bussi eest vastutava MTÜ Ühendus Lapsed Eestis juht Ülle Käärik ütles "Aktuaalse kaamera" kirjalikule päringule vastates, et vanemate loata "Hea Sõnumi bussi" ei kutsuta, siis vastust küsimusele, miks omapäi rulatama läinud 9-aastased poisid bussi palvetama kutsuti, Käärikult saada ei õnnestunud.

Lastekaitse liidu presidendi Loone Otsa sõnul vastutab lapsevanem selle eest, et laps oskaks ka kodust väljaspool otsuseid langetada ning reklaame ja ideid täis keskkonnas teadlikke valikuid teha.

"Kui nad olid öelnud, et ilma lapsevanema loata nad kedagi ei kutsu, siis need sõnad on omavahel kindlasti vastuolus. Minu jaoks on siin juhtumis teemaks lapse ohutus. Ei ole tähtis, missugune on see buss või kes on see inimene, vaid vanem peaks ise kõigepealt last üksinda kodust välja saates täpselt seletama, et ei ole mõtet minna kellegagi kaasa, ei ole mõtet minna kuhugi, kuhu keegi kutsub," sõnas Ots.

Seega rõhutab Ots, et lapse oskus öelda "ei" mistahes reklaamile peaks olema kodust kaasa antud.

"Niisuguseid reklaame on teisigi, räägime laste ülekaalust, räägime kasvõi friikartulite, chipside, rasvaste-magusate toitude ja jookide reklaamist. Ka see on omaette teema," ütles Ots veel.