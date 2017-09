Move Guides´i tootevaldkonna asepresident Sten Tamkivi märkis neljapäeval üliõpilaste kootööprogrammi Springboard lõpuüritusel, et väikeses riigis ei ole suurt ja edukat äri võimalik teha riigisiseselt.

"Seetõttu on mõistlik, et üliõpilased harjuksid juba varakult erinevate kultuuride ja rahvusvahelise äriga," ütles Tamkivi.

Teaduspargi Tehnopol juhi Jaak Raie sõnul on Eesti väikese riigina kiire ja innovaatiline, kuid maailma mastaabis on Balti ja Põhjamaadel vaja regioonina senisest enam kootööd teha, et olla nähtav ja meelitada siia suuri investeeringuid.

Springboardi programm toetas uute startup´ide loomist Tallinnas, Riias ja Turus ja nende rahvusvahelist koostööd.

Springboardi raames toimus kolm kümnenädalast kiirendiprogrammi, mille käigus meeskondi toetati ja nõustati nende idee edasiarendamisel.

Kokku tekkis programmi toel 18 rahvusvahelist koostööprojekti ning noored ettevõtjad said kaasata teiste riikide kompetentsi.

Soome startupi GrailGroupi juhi Ville Nikola sõnul on programm aidanud tema meeskonnal laiendada kontaktide võrgustikku, kuid kõige olulisemaks peab ta siiski seda, et rahvusvahelised mentorid on andnud julguse oma ideed muuta ja sundinud oma unistuse nimel tõeliselt pingutama.

Juba asutatud varajases faasis ettevõtetele pakkus programm abi B2B valdkonnas sobivate kontaktide leidmisel.

Programmi peamine eesmärk oli soodustada rahvusvaheliste startup´ide loomist.