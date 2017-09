Ohus ID-kaartide sertifikaatide uuendamiseks jääb väike puhveraeg

Puhveraeg, mille RIA inimestele oma ID-kaardi sertifikaatide uuendamiseks jätab, selgub täpsemalt oktoobri lõpus, ent kindlasti piirab amet ID-kaardiga e-teenuste kasutamist alates novembri esimesest poolest. Seega jääb aega maksimaalselt kuni kaks nädalat, et teenuste kasutamine ei häiruks.

Alternatiiv on sõlmida leping mobiil-ID kasutamiseks, sellisel juhul ajutine paus ID-kaardi kasutusel ei sega.

"RIA annab inimestele aega uuendused ise ära teha aasta lõpuks, alates 1. jaanuarist saab sertifikaate uuendada vaid PPA teenindustes."

"Kellel ei ole mobiil-ID-d ja kes on aktiivsed e-teenuste kasutajad, soovitame mobiil-ID kindlasti ära teha. Siis ei pea olema nende seas, kes esimestena sertifikaate uuendavad," soovitab RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich.

RIA annab inimestele aega uuendused ise ära teha aasta lõpuks, alates 1. jaanuarist saab sertifikaate uuendada vaid PPA teenindustes. Seal on aega käia märtsi lõpuni ning alates 1. aprillist enam sertifikaate uuendada ei saa.

PPA teenindustest saab abi paluda ka juba 1. novembrist, kuhu varutakse selleks ajaks rohkem inimjõudu.

Reisidokumendina saab aga uuendamata sertifikaatidega ID-kaarti kasutada kuni selle kasutusaja lõpuni.

Kuidas täpselt ID-kaardi sertifikaatide uuendamine käib, teavitab RIA kasutajaid oktoobrikuus.

"Oktoobri lõpus paneme allalaadimiseks välja uusima ID-kaardi tarkvara. Kui see on alla laetud ja inimene paneb ID-kaardi lugejasse, siis see juba juhendab täpselt, kus ja mida peab tegema," ütles Uldrich. "Arvestama peab sellega, et kohati võib süsteem olla ülekoormatud. Siis tuleb varuda aega, süsteem ütleb, et oodake, nii et tuleks kannatlikum olla."

RIA lubab inimesi teavitada vajalikest tegevustest nii läbi ajakirjanduse, oma kodulehe, ID.ee lehel kui ka eesti.ee kaudu, mis saadab teavituse kõigile, keda puudutab.

ID-sertifikaatide uuendamine puudutab neid 175 000 dokumenti, mis on välja antud alates 2014. aasta oktoobrist, kuivõrd teadlased leidsid teoreetilise võimaluse, kuidas kiipe annab lahti muukida.

RIA arvutuste kohaselt võib teoreetiline risk umbes novembris realiseeruda, juhul kui kellelgi kurje kavatsusi on. Seetõttu piirabki riik ID-kaardi teenuste kasutamist, mida enne sertifikaatide turvaliseks uuendamist edasi kasutada ei saa.