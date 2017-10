Keskerakonna delegatsiooni kuuluvad veel Mailis Reps, Mihhail Korb, Mihhail Kõlvart ja Yana Toom. EKRE delegatsioonis on Mart Helme, Martin Helme ja Henn Põlluaas.

Helme rääkis, et tegemist ei ole koalitsiooniläbirääkimistega, vaid konsultatsioonidega. "Kohtutakse, et vaadatakse üksteise positsioone. Mina lähen sellele kohtumisele ikkagi selle mõttega, et panna lauale meiepoolsed ettepanekud ka juhul, kui Keskerakond üksinda jätkab, mida uue linnavalitsemise perioodi jooksul meie näha tahaksime, et juhtuma hakkab," rääkis Helme.

"Me ei ole kindel, et need ettepanekud ühel või teisel moel vastu võetakse, aga ma ei arva ka, et on mõistlik, et ma ei suhtle," lisas ta.

Küsimusele, kas mingitel tingimustel on EKRE nõus ka Keskerakonnaga Tallinnas koalitsiooni minema, vastas Helme, et siis kui nad saavad oma platvormi põhilised lubadused ellu viidud. "Ma arvan, et praegu ei ole küll mõtet sellest rääkida, et me koalitsiooni lähme," sõnas Helme.

"Meie eesmärk oli Keskerakond võimult kukutada ja valijad sellega ei nõustunud, valijad andsid Keskerakonnale absoluutse mandaadi ja see on reaalsus, millega me peame arvestama," ütles Helme veel.

Kolmapäeval seisab Keskerakonnal ees kohtumine sotsiaaldemokraatidega.