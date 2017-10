Kolmapäeval kohtub Keskerakonna delegatsioon sotsiaaldemokraatidega, et arutada olukorda Tallinna linnavolikogus pärast kohalikke valimisi.

Sotsiaaldemokraatide delegatsioonis on Helve Särgava, Anastassia Kovalenko, Rainer Vakra, Indrek Saar ja Anto Liivat.

Teisipäeva õhtul kogunes esimest korda uus sotsiaaldemokraatide Tallinna fraktsioon. Lepiti kokku, et kui Keskerakond kutsub Tallinna arengu üle arutama, siis pole põhjust keelduda.

"See on selline esmane kohtumine, kus on võimalik ka meie uutel fraktsiooni liikmetel tutvuda seniste linnajuhtidega," rääkis Vakra.

"Ükskõik, milline erakond või poliitiline jõud meid täna kutsuks mõtteid vahetama, kuidas Tallinna linna elu edasi viia, siis me oleme kindlasti avatud, aga me ei räägi siin ühestki allkirjast, lepingust ega koostööformaadist," lausus Vakra.

Reformierakond ja IRL teatasid teisipäeval, et nemad Keskerakonnaga kohtuda ei kavatse.

Rainer Vakra kommenteeris seda järgmiselt. "Selge on see, et nad ei ole tulnud veel välja sellest kampaania olukorrast," ütles ta.

"Mina olen täis tahet arutama Tallinna tuleviku üle nii Reformierakonna, IRL-i kui ka Keskerakonnaga," lisas Vakra.

Avalikkuses on liikunud spekulatsioonid justkui oleksid sotsid Tallinnas Keskerakonnale kõige tõenäolisemad koalitsioonipartnerid. Valimiste õhtul ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et Jevgeni Ossinovski rääkis talle valmidusest minna Keskerakonnaga koalitsiooni.

Vakra ütles selle peale, et igal juhul on Tallinnale kasulik mitme erakonna juhtimine. "Meie oleme valmisi peale valimisi kõikide erakondadega maha istuma ja arutama, kuidas pealinlaste elu paremaks teha," ütles Vakra.