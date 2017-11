Hans Lõugas rõhutas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et ID-kaardi uuendust selleks, et turvaveast vabaneda, saab teha veel viis kuud ehk märtsi lõpuni.

RIA on teatanud, et turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid peatatakse.

"Sertifikaadid peatatakse, mis tähendab, et tõesti, internetipanka näiteks ei saa, kuid üks asi jääb ikkagi toimima viieks kuuks - see, et ma saan kaardi korda teha. Seega pole muret, kui olla selles grupis, kes ei pea igapäevaselt kasutama ID-kaarti, siis see grupp inimesi võib täitsa rahus oodata jõuludeni," selgitas Lõugas.

Kriitilisem on sertifikaatide uuendamisega neil inimestel, kes peavad ID-kaarti igapäevaselt kasutama.

"Kui seda on vaja teha, siis tuleb ilmselt pöörduda oma IT-süsteemi, IT-juhi poole, kes annab nõu, kuidas hakkama saada. Või siis mõelda, kas seda asja, mida ma iga päev kasutan, saaks mõne muu vahendiga teha, nagu oli juttu Mobiil-ID'st," ütles Lõugas.

Ta selgitas, et sertifikaadi peatamise puhul võib olla muretu selles mõttes, et midagi halba sellega enam juhtuda ei saa.

"Sisuliselt tehakse märge selle kohta, et sinu ID-kaart on praegu pandud seisma, et sellega ei saaks midagi elektrooniliselt teha, sest turvarisk on. Ei saa sina internetipanka, e-teenustesse, ei saa ka häkker, kes võib seda püüda murda," rääkis ta.

"Selles mõttes on muretu, kui see peatatakse, et midagi halba sellega juhtuda ei saa. Ainult üks uks jääb lahti sellele ID-kaardile ja see on see sama sertifikaatide uuendus kuni märtsi lõpuni. Lisaks jääb ikkagi võimalus kasutada füüsiliselt kliendikaardina, digiretsepti puhul. See, et ta peatatakse, tähendab, et on mure maha võetud, keegi seda rünnata ei saa, see on muretu ja on aega kuni etteantud tähtajani, et seda saab ise korda teha," selgitas Lõugas.

Lõugase sõnul on aga siiani veel palju vastuseid saamata, näiteks küsimusele, kust asi alguse sai ja miks selle tuvastamine nii kaua aega võttis.

Kõige tähtsam on tema hinnangul aga õppetund.

"Minu jaoks on kõige tähtsam see, et siit õpitakse. See on tohutu suur õppetund, see on suurepärane näide sellest, kuidas me sõltume üha rohkem e-lahendustest. Ja neid kriise tuleb veel, tuleb lähiaastatel, lähiaastakümnetel Eesti ees. See on suurepärane võimalus õppida, kuidas inimestele paremini, otsesemalt neid asju selgitada ja süsteemid ette valmistada," rääkis Lõugas.