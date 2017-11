Valitsus peatab turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid alates reede õhtust

Valitsus selgitab otsust neljapäeval kell 20 algaval erakorralisel pressikonverentsil, mida saab otseülekandes vaadata ka portaalist ERR.ee.

Pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop.

Eestis on ligi 800 000 turvariskiga ID-kaarti. Kui valitsus peatab reede õhtust senised sertifikaadid, siis ei ole ID-kaarti võimalik enam autentimiseks ja digiallkirjastamiseks kasutada. Et seda teha, tuleb sertifikaadid kas kauguuendada või minna seda tegema PPA büroodesse. ID-kaarte saab uuendada 31. märtsini 2018.

Samas on oluline lisada, et isegi kui sertifikaadid homme õhtust peatatakse, ei kaota ID-kaart kehtivust isikut tõendava dokumendi, reisidokumendi või ka teatud kohtades kliendikaardina. Näiteks vanemad inimesed ei pea muretsema, et nad ei saa apteegis omi retseptiravimeid kätte enne ID-kaardi sertifikaadi uuendamist. See teenus toimib endiselt.