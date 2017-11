Sibul: Riisalu lahkus IRL-ist nii ausalt kui selles olukorras käituda saab

Priit Sibul andis intervjuu "Aktuaalsele kaamerale":

Vaata kust otsast tahes, see on ikka üsna mage lugu. IRL-ist lahkutakse väga lihtsalt.

Ma arvan, et see on üksik näide. Loomulikult on see erakordne, et kui inimene kolm nädalat tagasi pürib Tartu linnapeaks, siis kolm nädalat hiljem otsustab ta teha kannapöörde. Loomulikult ei ole see poliitkas väga tavapärane.

IRL-i mainele see kasuks ei tule.

Loomulikult ei tule ükski väljaastumine IRL-ile ja ühelegi teisele erakonnale samamoodi kasuks.

Kui siia lisada nüüd ebakõla Tallinna volikogu aseesimehe valimisel, kus te väidetavalt rikkusite kokkulepet ja esitasite Mart Luige kanditatuuri, siis tekib küsimus, kas äkki on asi lihtsalt rahas? Riisalule te ei leidnud palgaga ametit, Luigele aga küll?

Esiteks, Riisalu ei ole kunagi küsinud ühtegi palgalist töökohta ja see, mida ta täna tegi ja nii nagu me temaga rääkisime, on tema isiklik otsus ja loodan, et seda kommenteerib ta ise põhjalikumalt. Sellel ei ole IRL-iga mingit pistmist.

Ja tõesti, pärast kohalike omavalitsuste valimisi Keskerakond uuris, kas IRL-iga on võimalik Tallinnas teha koostööd ja IRL-i Tallinna piirkond otsustas, et me ei lähe koalitsioonikõnelustele ja ei tee Tallinnas Keskerakonnaga koostööd.

Mina isiklikult Tallinna volikokku ei kuulu ja ei viibinud neil kokkulepetel ja koosolekutel, aga ma ei ole ka see inimene, kes Kristen Michalist või Rainer Vakrast arvaks, et nemad on tõe majakad. Mina usun seda, mida rääkis Raivo Aeg ja ei sea seda kahtluse alla.

Nii palju kui mina tean, siis sellist kokkulepet ei olnud ja loomulikult kasutas Keskerakond seda olukorda, kus opositsioon ei suutnud ühtset kokkulepet teha. Ja teadupärast Tallinnas sõltub kõik Keskerakonna häältest, sealhulgas volikogu aseesimehe valimine.

Aga kas Mart Luik küsis palgalist ametikohta?

Ei ole Mart Luik ka küsinud.

Kas Te nõustute väitega, et poliitikas on sageli oluline, kuidas asjad väljaspoole ka näivad?

Loomulikult on see oluline.

Aga kuidas see praegu ikkagi IRL-i seisukohalt välja näeb, kui need kaks juhtumit kokku panna?

Nagu ma ütlesin, mis puudutab Aivar Riisalut, on tema isiklik küsimus. Suhtlesime temaga esimest korda sel teemal täna hommikul, kui tuli teade, et ta kavatseb IRL-ist välja astuda.

Selle peale ma küsisin, kuidas ta käitub oma Tartu valijate suhtes - ta sai IRL-ist mandaadi. Jõudsime ühisele arusaamisele, et ta taandab ennast sealt, kuivõrd tema uued väljakutsed on seotud Tallinnaga.

Ja me teame ka, et seadus on selline, et kui inimene vabatahtlikult ei lähe, siis erakonnal on väga keeruline juhatuse liiget välja arvata ja Riisalu pidas mõistlikuks, et kui ta teeb lõpparve IRL-iga, siis teeb seda lõplikult ja ta lahkus täna niivõrd ausalt kui selles kontekstis käituda saab.