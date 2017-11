Selleks hooajaks plaanisid gripivaktsiinide tootjad tuua Eestisse kokku 63 000 annust vaktsiine, mida on veerandi võrra eelmisest hooajast enam, see kogus on aga ravimiameti andmetel juba ära müüdud.

Ravimiameti tegevuslubade ja inspektsiooni büroo vaneminspektor Klara Saar ütles ERRile, et vaktsiini turustamist planeerib ravimi tootja, lähtudes prognoose tehes üldjuhul varasemalt müüdud kogusest.

Ravimiametile teadaolevalt plaanisid gripivaktsiinide tootjad tuua selleks hooajaks Eestisse kokku 63 000 annust. See kogus ületas kogu eelmise hooaja kogust 25 protsendi ehk üle 15 000 annuse võrra, kuid on praeguseks Eestis juba ära müüdud.

"Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri märkis, et tänavu on juba kolmas aasta, kui vaktsiin saab otsa enne tõsisema gripihooaja algust."

"Müügiloa hoidjad otsivad täiendavaid koguseid gripivaktsiine, aga kuna gripihooaja keskel ei ole vaktsiinide juurde tootmine pika tootmisaja tõttu võimalik, saab ravimitootja esindaja täiendavaid annuseid vaktsiine Eestisse tuua ainult teiste riikide varudest kokkuleppel vastavate riikidega," tõdes Saar.

Ta lisas, et sel põhjusel ei pruugi tarned olla stabiilsed ning võib ette tulla tõrkeid. Müügiloa hoidjad on ravimiametit teavitanud võimalusest tuua Eestisse lähiajal juurde mõlemat vaktsiini, kokku enam kui 15 000 annust.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri märkis, et tänavu on juba kolmas aasta, kui vaktsiin saab otsa enne tõsisema gripihooaja algust.

"Kui juba praegu enam kõikides apteekides vaktsiini pole, siis ausalt öeldes on see murettekitav, sest väga palju on neid inimesi, kes alles mõtlevad ja kaaluvad otsust vaktsineerida," ütles ta.

Saluri sõnul näitab ka terviseameti statistika gripi vastu vaktsineerimise kasvu. See tähendab, et teavitustöö on vilja kandnud. Lisaks pidas terviseameti esindaja võimalikuks, et vanemaealisi inimesi mõjutab vaktsineerimisotsuse tegemisel eelmise aasta kurb statistika, mis näitas, et eakate puhul võib just gripp olla viimaseks piisaks karikas.

Tänavune gripihooaeg ei ole veel alanud ning Saluri sõnul hakkab viirus reeglina ringlema jaanuaris-veebruaris, ehkki eelmisel aastal algas gripi levik juba novembri lõpus.

Sel hooajal on saadaval kaht tüüpi gripivaktsiini: üks kaitseb kolme gripitüve eest ja seda saab teha juba kuuekuustele lastele. Teine vaktsiin kaitseb nelja gripitüve eest ja on kallim ning see sobib alates kolmandast eluaastast.