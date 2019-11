Haridusministeeriumis valminud lasteaia riikliku õppekava tööversioon on saanud teravat kriitikat nii lasteaednike. lasteaedade õpetajate kui ka õppejõudude poolt.

Eelmisel nädalal saatsid haridusministeeriumisse pöördumise Tartu ja Tallinna ülikoolide õppejõud, kes avaldavad rahulolematust "Lasteaia riikliku õppekava" tööversiooni arendamisprotsessi ja dokumendi sisu kohta, heites ette lausa vastuolu inimõigustega.

Vinter-Nemvalts ütles ERR-ile, et see ülikoolide pöördumine on seni laeknud tagasisidest olnud kõige sisukam. Ta märkis, et kogu tagasisidet võetakse edasises protsessis arvesse ja tööversioon praegusel kujul eelnõuks ei vormu.

"Päris kindlasti mitte, me oleme pigem läinud praegu seda teed, et me kogume igasuguseid ettepanekuid ja tähelepanekuid ja teeme sellest sellise koondi," ütles Vinter-Nemvalts.

Vinter-Nemvalts rääkis, et detsembri keskpaigast alustab õppekava kallal tööd uus töörühm, kuhu kaasatakse ka ülikoolide esindajad. Kuni 18. novembrini kogutakse ettepanekuid praegusele tööversioonile. "Siis võtame nädala või paar aega ettepanekute koondamiseks, läbitöötamiseks ja analüüsimiseks. Siis võtaks korraks töölaua taha kokku mõlema õppekava juures toimetanud eksperdid, vaataks ettepanekutele nendega koos otsa ning peale seda paneks kokku töörühma, kus on mõlema töörühma esindajad olemas, kes hakkavad uut versiooni kokku kirjutama," Lausus Vinter-Nemvalts.

Asekantsleri sõnul loodetakse lõpliku verisoonini jõuda maikuuks, mis hakkab seejärel omakorda tagasisidet ja kooskõlastusi koguma. "See on siis nii-öelda alles esimene etapp ja järgmine etapp on ikkagi selle vormistamine juba eelnõuks. Nii, et ma arvan, et me võiksime vähemalt aasta perspektiivi silmas pidada, selleks et ta Eesti lasteaedadesse jõuab," ütles ta veel.