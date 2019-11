Oudekki Loone sai NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juhiks

Otsuse vastuvõtmisele eelnes elav diskusioon uue delegatsiooni juhi sobivuse üle sellesse ametisse, märkis riigikogu pressiteenistus. Läbirääkimistel võtsid sõna reformierakondlane Valdo Randpere ja Loone. Delegatsiooni muutmise poolt hääletas 50 saadikut, vastu oli 33.

Näiteks Isamaa liige Mihhail Lotman nimetas Loonet Vladimir Putini propaganda esitajaks. "See, mida me kuulsime seal komisjonis Oudekki Loonelt, oli sisuliselt Putini propaganda kordamine. Ukrainas käib kodusõda, seal Venemaa selles ei osale – ja see kõik langes kokku sellega, mida me teadsime enne Oudekki Loonest, see pronkssõduri kriis, Gruusia sõda, nüüd Ukraina kriis. Kas see on siis Keskerakonna parim valik sellele kohale?," ütles Lotman.

Loone vastuolulised vaated

Reformierakonna saadik Erkki Keldo meenutas Loone paari aasta taguseid väljaütlemisi ja tundis huvi Eesti välispoliitilise suuna kohta.

"Oudekki Loone leiab, et rohkem NATO vägesid Eestisse ei peaks tulema, Eesti ei peaks kaitsekulutusi 2%-st ülesse tõstma, enne kui seda ei ole teised teinud, meie peaksime n-ö sundima Venemaa-sanktsioone lõpetama. Et kas ma olen kuidagi valesti aru saanud või on selle valitsusega Eesti välispoliitilised suunad tõsiselt muutunud?," küsis Keldo.

Talle vastas väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa (KE), kes ütles, et inimeste vaated muutuvad. "Mina lähtun sellest, millised vastused on Oudekki Loone andnud viimasel ajal."

Selle peale oli saalist kosta naerupahvakuid.

"Oudekki Loone on korduvalt nimetanud, et ta kavatseb jälgida ja järgida Eesti välispoliitilist kurssi, ta ei ole NATO suhtes esitanud negatiivseid seisukohti, välja arvatud teatud NATO otsuste ja teatud võib-olla poliitikate suhtes, kuid seda ju lõppkokkuvõttes ikka juhtub," ütles Eesmaa veel.

Mitmed Reformierakonna saadikud avaldasid Loone vaadete muutumise suhtes umbusku.

Mihhail Lotman lisas veel, et ka tema ei usu Loone vaadete muutumist. "Ei ole nii, et kui ta nüüd satub selle komisjoni eesotsa, kandidaadiks komisjoni juhtima, siis ta vaated üleöö muutusid. Ta ei ole selline tuulelipp ja ka komisjonis ei öelnud ta kordagi, et ta vaated NATO suhtes on muutunud. Ta ütles midagi muud, ta ütles, et ta lubab seal esitada Eesti valitsuse seisukohti, aga mitte enda seisukohti, mis on muutunud," sõnas Lotman.

Loone: globaalne NATO vihmavari ei ole Eesti huvides

Oudekki Loone ütles NATO tulevikust rääkides, et NATO väga oluline roll on liikmesriikide omavahelise koostöö tugevdamine, üksteise tehnoloogiatest õppimine ja info jagamine.

Loonel jagus NATO suhtes ka kriitikat. Näiteks ei poolda ta NATO laienemist. "Need suundumused, mida nii mõnedki liikmed on väljendanud, et NATO vihmavari peaks kuidagi globaalne olema, siis selle suhtes ma kindlasti olen kriitiline, ma arvan, et see ei ole ka Eesti huvides. NATO on loodud Euroopa kaitseks ja peaks eelkõige püsima Euroopa dimensioonis ja see on ka see, mis on eelkõige Eesti huvides," rääkis Loone.

Delegatsiooni koosseisust arvati välja ka Sven Sester (Isamaa), kelle asemel sai liikmeks tema erakonnakaaslane Andres Metsoja. Sotsiaaldemokraat Sven Mikseri asemel sai delegatsiooni liikmeks Jevgeni Ossinovski.

Delegatsiooni kuuluvad varasema otsuse alusel Ants Laaneots (Reformierakonnast) ja asendusliige Leo Kunnas (EKRE).

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsioon kaitseb Eesti julgeoleku- ja välispoliitilisi seisukohti parlamentaarse assamblee istungitel ja komisjonides.