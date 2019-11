Haapsalu jätab koeraomanike palvel ilutulestiku ära

Nädala alguses levis Haapsalu koeraomanike seas mure, et Haapsalu kaubamaja katusel plaanitakse laupäevase ostuöö raames suurt ilutulestikku. Haapsalu tarbijate ühistu otsustas, et jätab koeraomanike palvel ilutulestiku ära.

Aastavahetusele eelnevatel kuudel kasvab pürotehnika kasutamine ja paljudele lemmikloomadele tähendab see stressi, mis hakkab tervise peale. Loomaomanikud tundsid muret, et samal perioodil on Haapsallu plaanitud veel üks suur ilutulestik. Seda, millal pürotehnika loomale hirmutavaks muutub ei saa ette aimata.

"Teinekord on veel niimoodi, et kui üks aasta koer ei karda neid pauke, siis järgmisel aastal ta võib juba karta. See ei sõltu looma vanusest, soost ega suurusest. See tuleb ja lihtsalt tekib loomal ja seda ei tea kunagi ette," lausus koeraomanik ja Loomakaitse liidu Läänemaa piirkonnajuht Kaija Paalberg.

Haapsalu tarbijate ühistu juht Raimond Lunev ütles, et Haapsalus on traditsioon, et suuremad üritused lõppevad ilutulestikuga. Samas paistab ühiskonna hoiak pürotehnikasse olevat muutumas ja loomaomanike mure tõttu otsustati pidada vähemalt tänavu ostuöö ilutulestikku laskmata. Ühtlasi lükati edasi pürotehnika müügi algus Haapsalu kaubamajas ja Uuemõisa Konsumis.

"Seekord me ilutulestikku ei korralda. Kui nüüd järgmine aasta on teised mõtted, sest sel aastal pettutakse, et ilutulestikku ei olnud, peame asjad üle vaatama. Aga kuna tundub, et trend läheb ikkagi sinnapoole, et paugutamist vähem oleks, siis hakkame me ilutulestikku kaubamajas müüma nii, et me ei tee seda enne jõule," selgitas Lunev.