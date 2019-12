Tuleval aastal ei pruugi Tallinn uusaastat ilutulestikuga tähistada

Ilutulestiku tõttu ei saa mõnikord kannatada mitte üksnes inimeste vara, vaid see on kahjulik ka inimeste lemmikutele. Näiteks jäi nägemispuudega tallinlanna Natalja Metelitsa peaaegu ilma oma juhtkoerast, vahendas venekeelne "Aktuaalne kaamera".

Naine ei kujuta oma elu labrador Fantata ette. Koer teab kõiki naise tavapäraseid marsruute. Ent kahe ilutulestikuga seotud juhtumi tõttu oleks Metelitsa oma neljajalgsest abilisest peaaegu ilma jäänud. Esimesel korral tabas koera ilutulestikuraketi tõttu meeletu hirm. Teisel korral möödus naabermajast lastud ilutulestikulaeng koera ja naise jalutuskäigu ajal neist väga lähedalt. Koer pääses rihma otsas lahti ja põgenes. Fanta pöördus hiljem küll tagasi koju, ent on siiani hirmunud ning minetab laske kuuldes oma juhtkoera oskused.

Et mitte koerast ilma jääda, otsustas Metelitsa ta pühadeperioodil kaheks nädalaks kodust ära hoiule anda, mis aga tähendab, et naine peab kaks nädalat juhtkoerata hakkama saama.

Tallinna kesklinna valitsus on tänavu kutsunud inimesi üles ilutulestiku laskmisest loobuma ega välista võimalust, et tänavu näeme Tallinna linna traditsioonilist aastavahetuse ilutulestikku viimast korda.

"Ühiskonnas on tekkinud konsensus, et vähemalt detsembris ei peaks ilutulestikku kortermajade lähistel laskma...Ma arvan, et Tallinn on valmis kaaluma järgmisel aastal alternatiive," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Alternatiividena nimetas ta laser- ja muusikaetendusi, valgusinstallatsioone jms. Tänavune Tallinna ilutulestik läheb maksumaksjale maksma 15 000 eurot.