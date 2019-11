Pevkur viitas Helmele, kes ütles, et prokuratuur ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel.

"See on selge süüdistus, mis seab kahtluse alla prokuratuuri ja ka uurimisasutuste sõltumatuse ning seab kahtluse alla Eesti põhiseaduslikku korra toimimise. Eilne avaldus pole kahjuks ühekordne süüdistus õiguskaitseasutuste suunal. õiguskaitseasutusi on süüdistanud ka näiteks rahandusminister Martin Helme," seisab justiits-, sise- ja sotsiaalministri ametis olnud Pevkuri avalikus kirjas.

Pevkur märkis, et teatavasti saab justiitsminister teostada prokuratuuri üle teenistuslikku järelevalvet, ent Eestis ei ole ühelgi valitsusasutusel õigust teostada valitsemisalade ülest järelevalvet.

"Kuna poliitilise tellimuse süüdistus on tulnud valitsusliikmete poolt, ei näe ma võimalust, et teemaga tegeleks uurimisasutused või prokuratuur ise või nende tegevuse vahetut järelevalvet teostavad ministeeriumid," kirjutas Pevkur. "Sellest tulenevalt palun õiguskantsleril anda oma hinnang siseministri esitatud tõsistele süüdistustele ja vajadusel ka soovitused edaspidiseks. Kui õiguskantsleri volitused võimaldavad teostada endal vajalikud toimingud, andmaks kindlus uurimisasutuste ja prokuratuuri sõltumatusest, palun seda esimesel võimalusel teha."

Pevkur lisas, et kui õiguskantsleri volitused on antud juhtumi puhul liiga kitsad, palub ta hinnangut, kuidas lahendada valitsuse tasandil esitatud süüdistus Eesti põhiseadusliku korra mittetoimimisest ja kes peaks siseministri süüdistustele vastuse andma. "Ühe variandina näen omalt poolt võimalust riigikogu erikomisjoni moodustamiseks."