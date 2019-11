Meediale reedel kättesaamatuks jäänud Mart Helme tegi videopöördumise EKRE portaalis Uued Uudised, kus ütles, et tegu on opositsiooni, peavoolumeedia ja prokuratuuri ühise infooperatsiooniga Mart Järviku ja EKRE vastu.

"Me näeme täiesti selgelt koordineeritud infooperatsiooni ja rünnakut maaeluminister Mart Järviku vastu, mille põhjused on väga selged. Esiteks on põhjus selles, et Mart Järvik on alustanud väga tõsist tööd oma valdkonnas ja võtnud käsile toiduohutuse tagamise üle kogu välja," sõnas Helme.

"See on kahtlemata ärritanud oma tööga mitte toime tulnud veterinaar- ja toiduametit, kus on harjutud elama mugavustsoonis. Kus on harjutud oma suva järgi ette võtma neile meeldivaid või mittemeeldivaid ettevõtteid. Ja nüüd, kus minister on sekkunud ja nõudnud toiduohutust üle kogu välja, on see mugavustsoonis elama harjunud ametnikke tõsiselt ärritanud," sõnas Helme.

EKRE esimees lisas, et seda sama võib öelda ka PRIA kohta, kus maaeluminister on alustanud ameti tegevuse kontrollimist.

"Teine asja pool on see, et me näeme praegu võitlust elu ja surma peale ka poliitilisel mänguväljal. Ehk opositsiooni langenud Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Reformierakond on valmis kasutama mistahes alatuid, laimavaid, sildistavaid ja muid võtteid, et praegust koalitsiooni kahjustada. Ja eriti kahjustada EKRE-t, kuna meie oleme selles koalitsioonis see jõud, mis asju liikuma paneb ja muudatusi ellu tahab kutsuda."

Kriitikat said ka meedia ja prokuratuur

Helme sõnul ei ole poliitilise opositsiooni alatusel põhja, kuid kriitikat jagus tal ka ajakirjandusele ja prokuratuurile.

"Me näeme, kuidas kahetsusväärselt on sellesse infooperatsiooni kaasatud nii meie peavoolu meedia, teiste hulgas Eesti Rahvusringhääling, mis on selgelt valinud poole. Me näeme, kuidas sellesse on kaasatud prokuratuur, kes ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju ja teeb seda väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel."

Helme väitel näitab infooperatsiooni koordineeritust asjaolu, et see võeti ette ajal, mil maaeluminister Järvik viibib Hiinas ega saa rünnakutele adekvaatselt reageerida

"See ongi kokkuvõte tormist veeklaasis, mis on puhkenud ja mida püütakse viia selleni, et me peaksime oma ministri tagasi kutsuma. Ma ütlen erakonna juhina: me ei kutsu oma ministrit tagasi! Kui ministril on nõunikke, kes on teinud midagi, mis ei ole nende staatusega kooskõlas, siis see on eraldi teema. Aga meie minister teeb head tööd ja meil ei ole talle mitte mingeid etteheiteid! sõnas Mart Helme.

Martin Helme sarnased jutupunktid

"Kui tema nõunikud on andnud talle halba nõu, siis tuleb läbi arutada nende nõunike sobivus, kuid ministrit see ei kõiguta," kirjutas Martin Helme sotsiaalmeedias.

Helme hinnangul toimub Järvikuga seoses praegu koordineeritud ja ette valmistatud infooperatsioon järgmise EKRE ministri tasalülitamiseks. "Järviku-vastane rünnnak toimub ajal, mil ta ise on Hiinas ega saa adekvaatselt reageerida õhku visatud süüdistustele. Kohe, kui ta tagasi tuleb, saab ta anda oma selgitused nii erakonnale kui avalikkusele."

Helme sõnul teeb Järvik oma tööd hästi, nõudes infot, tegevust ja vastutust tema alluvuses olnud ametitelt. "Ta on sisuliselt ja jõuliselt võtnud ette toiduohutuse tagamise Eestis. Ta on nõudnud, et ametid ei tegeleks kodumaist ettevõtlust tappes suvaõiguse kohandamisega näidishukkamiste läbiviimiseks, et varjata oma varasemat tegevusetust ja ebakompetentsust."

"Meie seisame oma ministri taga reservatsioonideta. Järviku tagandamine või tagasi kutsumine ei tule kõne allagi."

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas kolmapäeval kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikku Urmas Arumäed, ent kahtlustust pole kellelegi esitatud.