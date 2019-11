Harku valda kerkib vaimupuudega täiskasvanute küla

Teenuskohad on mõeldud täisealistele autismihäiretega, Downi sündroomiga, vaimse arengu mahajäämusega ja muude sarnaste harvikhaigustega inimestele. Projekt valmib 2020. aastal ja selle kogumaksumuseks on üle nelja miljoni euro, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liikva autistide küla majad on kokkupandavad liimpalkhooned ning valmistatud Soomes. Detailid jõuavad Eestisse detsembris. Maja saab nädalaga püsti.

Ettevõte Kontiotuote OY toodab üle tuhande maja aastas paljudesse riikidesse, kuid sellist tellimust pole varem täitnud.

"Ehitise otstarve on eriline. Samuti tehniliselt - see on väga energiasäästlik ehitis. Tegu on terve külaga," rääkis müügijuht Eino Hekali.

Liikva autistide küla ettevalmistused algasid kaks aastat tagasi, tööd algavad veel nüüd novembris. Järgmisel aastal peavad hooned paigas olema. Raha ehituseks on Euroopa Regionaalfondi, Eesti riigi ning annetuste toel koos.

"Ehituse osa oleme saanud nüüd kokku lepitud. Mis puudutab veel sisustamist ja elu korraldamist, siis sellega tegeleme järgmises etapis," selgitas SA Liikva Päikesekodu projektijuht Janno Kell.

Küla koosneb kolmest peremajast, igaüks 10 inimesele. Üks peremajadest on vene keelt kõnelevatele asukatele. Lisaks kerkib abihoone vaba aja ning töö jaoks.

"Me plaanime alustada tööd päeva- ja nädalahoiu teenustega. mis hilisemas järgus lähevad edasi järgmisteks teenusteks, mis on püsivad. See vajadus tekib tavaliselt siis, kui lapsel või teenusele tulijal kaovad ära üks või mõlemad vanemad," lisas Kell.

Küla on mõeldud eelkõige lähivaldade autistidele, kaks kolmandikku võiks tulla Tallinnast.