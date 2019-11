Mitmesse skandaali sattunud maaeluminister Mart Järvik ütles teisipäeval "Esimeses stuudios", et "valetamise jutud ja üleskeeratud skandaal" on tegelikult opositsiooni hea töö tulemus ja ta ei ole midagi sellist teinud, et peaks tagasi astuma.

"Ma olen edasi maaeluminister. Ma arvan, et läheme nelja-aastase perioodi lõpuni," ütles Järvik kolmapäeval stuudios umbes tund aega hiljem, kui Jüri Ratas teatas, et ta on teinud riigisekretärile ülesande moodustada komisjon Järviku ja tema nõuniku Urmas Arumäe tegevuse uurimiseks.

"Mina tunnen ennast väga hästi. Valetamise jutud ja üleskeeratud skandaal on tegelikult opositsiooni hea töö tulemus. Valetamise märgi võid kergelt külge saada," ütles Järvik.

Järviku sõnul on hea, et tema tegevuse uurimiseks moodustati komisjon, sest siis saab ta kõik tõendid paberil esitada ja anda selgitusi.

"Minu erakond toetab mind ja ma ei ole midagi sellist teinud, et peaksin tagasi astuma. Skandaali üleskeerajad on selle saavutanud, et meedia saab kõvasti toitu ja küll see laheneb, kui komisjon oma töö ära teeb," ütles Järvik.

Järvik: palun Jüri Rataselt vabandust

Järvik kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et peaminister Jüri Ratas ei hoolinud esmaspäeva õhtusel kohtumisel tema pakutud tõendusmaterjalidest ning et "kõik küsimused, mida ta küsis, olid selgelt äratuntavad - need olid koostatud kantsler Illar Lemetti poolt".

"Esimeses stuudios" ütles Järvik, et tal olid seda postitust tehes "emotsioonid laes" ning et ta palub Rataselt vabandust. "Ma ei tee enam ühtegi kommentaari ei valitsuse liikmete ega peaministri kohta," lubas ta.

"See oli sellest tingitud, et oli (Ratase) väljaütlemine (et Järvik ei suutnud teda veenda), et ei saadud teineteisest aru, aga ma olin emotsionaalne ja võtan sõnad tagasi," lausus Järvik.

Järviku sõnul kulges esmaspäevane kohtumine Ratasega rahulikus õhkkonnas. "Kindlasti saame koos edasi töötada, me oleme rahulikud eesti inimesed," ütles ta.

Kui saatejuht Andres Kuusk küsis, kas Järviku lahkumine ministrikohalt tähendaks tõesti kogu valitsuse lagunemist, vastas Järvik, et "tõenäoliselt".

Järvik ütles, et skandaalid ja meedia tähelepanu pole teda endast välja viinud. "Olen piisavalt palju asju elus näinud, mul on rahulik närvikava, mind nii kergelt endast välja ei vii," lausus ta.

"Olen õnnelik, et Arumäe mulle nõu andis"

Koos Järvikuga skandaali sattunud tema endise nõuniku Urmas Arumäe palkamine oli Järviku enda mõte. "Tunnen teda omavalitsusjuhi aegadest (Arumäe oli Viimsi vallavanem - toim.) /.../ Ta oskab väga head nõu anda ja mõtleb väga kiiresti. Ma olen õnnelik, et ta mulle nõu andis," ütles Järvik.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas eelmisel nädalal väidetava huvide konflikti asjus kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas. Uurimine puudutab Arumäed.

"Ta ei ole toimingupiiranguid rikkunud ja ta ei näe ka ise endal süüd ja ta on mulle andnud asjakohast nõu. /.../ Ma ei tea ühtegi momenti, kus oleksid olnud eetilised nõuded täitmata," ütles Järvik.

Lemettiga on koostöö välistatud

Järvik ütles esmaspäeval, et maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ei sobi avalikku teenistusse, ja seetõttu taotleb ta kantsleri ametist vabastamist.

"Esimeses stuudios" kinnitas Järvik, et Lemettiga ta koos töötada enam ei soovi ega saa.

"Ma ei näe võimalust sellise inimesega koostöö jätkamiseks. See ei ole võimalik, kui ta teeb selliseid käike, et mina olen välisreisil ja tema levitab samal ajal asutusesiseseid dokumente meediale," ütles Järvik.

"Ma nõuan ehk liiga palju, kui ma nõuan, et PRIA ja VTA (veterinaar- ja toiduamet) teeksid head tööd. /.../ Ma ei ole ka rahul VTA-ga, et selliseid (listeeria - toim.) skandaale lastakse üles puhuda meedias. Ma räägin sellest, et kalaskandaali oleks saanud väga kiirelt ära lahendada. Kui on ettevõttel probleeme, siis VTA käskkirjaga peatatakse tootmine, desinfitseeritakse tehas, teavitatakse ministrit, kes teeb määruse," rääkis Järvik.

Järvik lausus lõpetuseks, et tal pole peast ministri kohast loobumise mõtet läbi käinud. "On olnud huvitav ja ma usun endiselt, et saan Eesti maaelu heaks midagi ära teha," ütles ta.