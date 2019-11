Järvik valmistas valitsuse nõupidamiseks ette eelnõu Lemetti vabastamiseks

Maaeluminister Mart Järvik on valitsusele esitamiseks ette valmistanud korralduse eelnõu kantsler Illar Lemetti ametist vabastamiseks.

Valitsus peab põhiistungi ja kabinetiistungi neljapäeval. Kui põhiistungi päevakord pannakse paika ja edastatakse meediale kolmapäeva õhtul, siis kabinetiistungi päevakord pannakse paika alles enne selle algust.

Järvikul on võimalus taotleda selle päevakorda panemist, kuid otsuse langetab selle arutamise osas valitsus. Valitsuse pädevuses on ka kantsleri vabastamine, seda ei saa teha minister ainuisikuliselt.

Valitsuse eelnõude infosüsteemi on korralduse eelnõu Lemetti vabastamiseks maaeluministeerium lisanud 20. novembri kuupäevaga ehk kolmapäeval. Tutvuda sellega veel ei saa, kuna see on mõeldud ametkondlikuks kasutamiseks.

Lemetti edastas novembri alguses pressiteate, milles tõi välja, et ministri nõuniku kohalt lahkunud Urmas Arumäe andis minister Mart Järvikule soovitusi volituste osas, mis puudutasid PRIA kohtuasja. Varasemalt on Järvik vastupidist väitnud.

Pärast seda tegi Järvik ettepaneku Lemetti teenistusest vabastada koostöö mittelaabumise tõttu, kuid ametlikku käiku asjale ei andnud.

Maaeluministri tegevuse uurimiseks riigikantselei juurde ametnikest moodustatud komisjon esitab oma töö aruande neljapäeval.