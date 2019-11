Peaminister Ratase sõnul viiakse Järviku suhtes läbi uurimine, mille läbiviimise tegi Ratas ülesandeks riigisekretär Taimar Peterkopile. Komisjon annab õigusliku hinnangu Järviku tegevusele. Uurimine võtab aega kuni kümme päeva ning siis arutatakse uuesti, kas Järvik saab maaeluministri ametis jätkata.

Komisjoni koosseis kinnitatakse tõenäoliselt kolmapäeval.

"Kui uurimisega selgub, et Järvik on eksinud või on kahtlusi, siis mina küll ei näe, et ta saaks ametis jätkata," ütles Ratas vahetult peale koalitsioonierakondade kohtumist.

"Praegu pole sellele keerulisele olukorrale (muud) lahendust. Pakkusin idee välja ja seda aktsepteeriti," ütles Ratas.

Ratase sõnul uuritakse PRIA-le antud ja andmata jäetud volituste temaatikat, ministri nõuniku Urmas Arumäe väidetavat huvide konflikti ja listeeribakteriga seonduvat, kus Järvik esitas vastuolulisi väiteid ja sattus konflikti veterinaar- ja toiduametiga.

Ratas ütles teisipäeval enne koalitsioonierakondade kohtumist, et olukord valitsuses on keeruline.

"Ma usun, et kõik pingutavad täna, et leida lahendust. Mina küll pingutan, sest see koalitsioon minu jaoks teenib neid soove ja eesmärke, mida Eestis läbi viia, mida Eestis muuta, mida Eestis panustada, ja see on laiapõhjaline koalitsioon, kuhu kuuluvad kaks konservatiivset erakonda ja üks vasaktsentristlik erakond," ütles Ratas ERR-ile Rakveres antud lühiintervjuus.

Ajakirjaniku küsimusele, kuidas ta hindab hetkeolukorda koalitsioonis, vastas Ratas "keeruline".

Peaministri hinnangul ei pruugi olukord teisipäeval lahendust saada. "Ma kindlasti loodan, et see saab lahenduse, aga seda ei oska küll ette näha, kas täna õhtuks või võtab see rohkem aega," märkis ta.

Ratase sõnul on eesmärgiks nii kiiresti kui võimalik taastada valitsuses töörahu ja minna igapäevaste toimetustega edasi.

"Eks vigu teevad kõik erakonnad, nii need, kes on valitsuse pikemalt olnud, kui need, kes lühemalt. Eesti on parlamentaarne riik ja riigikogu liikme sõnal on väga suur kaal, aga loomulikult on ka ministri sõnal suur kaal, ja tulles koalitsiooni selle sõna kaal kasvab," lausus ta.

Ratas kohtus esmaspäeva õhtul skandaalidesse sattunud maaeluminister Mart Järvikuga ning nentis peale kohtumist, et vestlus temale mingeid kindlaid ja selgeid vastuseid ei andnud.

Järvik kirjutas kohtumise kohta sotsiaalmeedias, et Ratas sai kõikidele küsimustele väga konkreetsed vastused, kuid peaminister ei hoolinud tema pakutud tõendusmaterjalidest.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et kiire lahendus on kõigi kolme võimuerakonna huvides.

"Kõigi kolme koalitsioonierakonna huvides on see, et võimalikult kiiresti saaks selgeks, milline on olnud ministri roll, milline on olnud ministri nõunike roll, milline on olnud ametnike roll, ja seda tuleks teha mitte emotsionaalsel ja propagandistlikul pinnal, vaid toetudes faktidele," ütles Seeder.

Kaja Kallas: ma ei ole valmis minema Ratase valitsusse

Opositsiooniliidri, Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on raske hinnata, kas valitsusliit laguneb, küll arvab ta, et koalitsioonierakondade vahel valitseb üksteise suhtes usaldamatus.

Nii Kallas kui sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütlesid, et erakondade esimehed suhtlevad võimalike valitsusliitude teemal, kui praegune valitsus lagunema peaks.

"Me oleme seda öelnud sellest ajast peale, kui see valitsus sündis, et see valitsus ei ole Eestile hea valitsus, ja me oleme alati valmis kaaluma alternatiive ja loomulikult suhtleme me igal võimalusel ka teiste erakondade ja poliitiliste jõududega," märkis Saar.

Kallas ütles, et Ratasega ta suhelnud pole ning ei kavatse Ratase juhitud valitsusse minna.

"Ma ei ole valmis minema valitsusse, kui Jüri Ratas on peaminister. Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan,et see ei ole Eesti huvides," ütles Kallas.