Kohus märkis, et Lõuna ringkonnaprokuröri Anneli Hinto ja Tasci vahel sõlmitud kokkulepe on seaduslik ning mõistetud karistus vastab kohtupraktikale. Süüdistatav on varasemalt kriminaal- ja väärteokorras karistamata.

Kohus leidis, et süüdistatav rikkus Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel sõites mitut liiklusnõuet, kuid seda ettevaatamatusest. Kriminaalasjas kogutud tõenditest nähtub, et õnnetuse ajal olid antud teelõigul ilmastiku- ja teeolud keerulised – nähtavus halb ja teekate jäine. Liiklusõnnetuse ajal süüdistatav lubatud kiirust ei ületanud.

Süüdistatav on õnnetuse toimumist kahetsenud ja on olnud õiguskaitseasutustele kogu kriminaalmenetluse aja kättesaadav.

Menetluskuluna peab isik tasuma 1923,40 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Signe Lahtein sattus raskesse avariisse mullu 22. märtsi hilisõhtul Tallinna-Tartu maanteel, kus tema juhitud sõiduauto põrkas kokku veokiga.

Päästjatel tuli Lahtein autost välja lõigata ning ta viidi Tartu Ülikooli kliinikumi, kus ta eelmise aasta 2. aprillil suri.

Liiklustehnilise ekspertiisi kohaselt põhjustas avarii rasketes ilmastikuoludes veoki üle kontrolli kaotanud Türgi kodanikust autojuht.

"Ekspertiisi käigus kogutud andmed kinnitasid, et just veoautojuht kaotas raskete teeolude tõttu veoauto üle kontrolli ning kaldus vastassuunavööndisse," on ringkonnaprokurör Anneli Hinto varem öelnud.