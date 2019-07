Prokuratuur saatis juuni alguses kriminaalasja kohtusse kokkuleppemenetluses, ütles prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova BNS-ile. "Kohtuistungi aeg ei ole veel määratud," märkis ta.

Signe Lahtein sattus raskesse avariisse mullu 22. märtsi hilisõhtul Tallinna-Tartu maanteel, kus tema juhitud sõiduauto põrkas kokku veokiga.

Päästjatel tuli Lahtein autost välja lõigata ning ta viidi Tartu Ülikooli liinikumi, kus ta eelmise aasta 2. aprillil suri.

Liiklustehnilise ekspertiisi kohaselt põhjustas avarii rasketes ilmastikuoludes veoki üle kontrolli kaotanud Türgi kodanikust autojuht.

"Ekspertiisi käigus kogutud andmed kinnitasid, et just veoautojuht kaotas raskete teeolude tõttu veoauto üle kontrolli ning kaldus vastassuunavööndisse," on ringkonnaprokurör Anneli Hinto varem öelnud.

Türgi kodaniku ja prokuratuuri karistusleppe kinnitamise või kinnitamata jätmise otsustab kohus.