Hispaania sotsialistid ja Podemos sõlmisid esialgse võimuleppe

Sotsialistide juht ja hetkel peaministri kohuseid täitev Pedro Sanchez ning Podemose juht Pablo Iglesias kirjutasid alla ühiste kavatsuste leppele, mille eesmärgiks on moodustada "ühtne ja progressiivne" valitsus, vahendasid Yle ja Reuters.

Samas ei saa sotsialistid ja Podemos ka kahekesi parlamendienamuseks vajalikke hääli kokku. 350-kohalises parlamendi alamkojas on sotsialistidel pärast pühapäevaseid valimisi 120 saadikukohta ja Podemosel 35 kohta. Parlamendienamuseks läheks aga vaja 176 kohta.

Leppepartnerite teatel on neil plaanis siiski - ilmselt väiksemate parteide abiga - parlamendiemamus saavutada. Võimalik koalitsioon on valmis ka teiste parteide liitumiseks.

Pühapäevased valimised ei toonud lahendust pikka aega kestnud poliitilisele patiseisule, kus ühelgi jõul ei olnud parlamendis vajalikku jõudu püsiva valitsuse moodustamiseks. Kuigi sotsialistid valimised võitsid, on nende edumaa teiste ees eelmiste valimistega võrreldes kahanenud. Ka Podemos kaotas parlamendis kohti. Märkimisväärne on see, et seekordsed erakorralised valimised toimusid just tänu sellele, et sotsialistid ja Podemos ei jõudnud kokkuleppele tingimustes, mille alusel viimane Sancheze vähemusvalitsust parlamendis toetab.

Pühapäeval toimunud valimised olid juba teised erakorralised parlamendivalimised käesoleval aastal. Viimase nelja aasta jooksul on parlamendivalimised toimunud Hispaanias juba neli korda.

Seekordsete valimiste suurimaks tõusjaks oli paremäärmuslik Vox, mis kahekordistas oma parlamendikohtade arvu ning kerkis suuruselt kolmandaks parteiks samuti positsiooni parandanud suurima opositsioonierakonna ehk paremtsentristliku Rahvapartei järel. Paljuski endistest rahvaparteilastest moodustatud Voxi puhul on tähelepanuväärne, et alles käesoleva aasta aprillis jõudsid nad esimest korda parlamenti. Suurimaks kaotajaks oli kindlasti paremliberaalne Ciudadanos, mille juht Albert Rivera astus valimiste järel ka ametist tagasi.