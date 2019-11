Hispaania valimised poliitilist ummikseisu ei lahenda

Kataloonia iseseisvuslaste liidrite vanglakaristuste määramine oktoobris avaldab mõju Hispaania suurparteide toetusele pühapäeval toimuvatel üldvalimistel. Nelja aasta jooksul on see neljas kord, mil hispaanlasi, ja loomulikult katalaane, oodatakse valimisurnide juurde. Ametlik kampaania algas neljapäeval ja algas hoogselt.

Sotsialistide liider, peaministri kohusetäitja Pedro Sanchezi sõnul on opositsiooni eesmärgiks vaid sotsialistide peatamine, et nood ei saaks üksinda moodustada valitsust. "Lahkulööjate, paremäärmuslike, parempoolse, ja ma ei tea, kas ka Podemose juhi Iglesiase poliitiline eesmärk on, et sotsialistlik partei ei saaks puhast võitu 10. novembril, et luua tugev valitsus," ütles ta.

Viimased ametlikud küsitlused enne pühapäeva näitavad, et sotsialistid küll võidavad, kuid juurde nad oma 123 mandaadile 350-kohalises parlamendis ei saa. See-eest rahvapartei suurendab toetust 66 kohalt 91-ni.

Rahvapartei liider Pablo Casado sõnul on nemad garantiiks, et Hispaania püsib ühtsena.

"Ja seepärast oleme pakkunud keskvõimu rolli taastamise Kataloonias. Ja seepärast oleme selgelt öelnud, et Kataloonia liider Torra ei saa enam kohal jätkata ühtki minutit, kui seal jätkub vägivald, tänavavõitlus ja kui katalaanid ei saa minna tänavatele, tudengid ei saa ülikooli ja politsei saab peksa. Ta ei saa jätkata ühtki minutit," rääkis Casado.

Suurimaks langejaks on paremtsentristlik Ciudadanos, kes peab 57 saadiku asemel hakkama saama vaid 14-ga. Suurimaks tõusjaks arvamusküsitluste põhjal on paremäärmuslik Vox, kes kahekordistab oma mandaatide arvu.

Poliitiline ummikseis ei leia kolme eri arvamusküsitluse järgi lahendust, kuid päästeteeks võivad olla need 32 protsenti võimalikest valijatest, kes ei ole veel otsustanud, keda pühapäeval toetada.

Parteidel tuleb aga selgeks saada, kuidas käib koalitsioonivalitsuse loomine Hispaanias, kus seni harjutud üheparteivalitsusega.