Konservatiivne Rahvapartei (PP) saab 85-90 kohta. Suurim võitja on valimistel paremäärmuslik erakond Vox, mis on tõusmas Hispaania suuruselt kolmandaks parteiks 56-59 saadikukohaga.Ametlikke valimistulemusi on oodata lähitundidel.

Valimisaktiivsus oli madal

Hispaanlased on riigile uue parlamendi valimisel loiud. Pühapäeva pärastlõunal oli valimas käinud vaid 38 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, mida on 3,6 protsendipunkti võrra vähem aprillikuiste valimistega võrreldes. Madala aktiivsuse põhjuseks peetaksegi valimiste sagedust - tänavu on tegu juba teiste ning viimase nelja aasta jooksul neljandate parlamendivalimistega.

Iseseisvusele pürgivas Kataloonias oli inimesi valima tulnud muust Hispaaniast rohkem. Kutsus ju sealne omavalitsuski üles rahvast hääletama, et võimule ei pääseks jõud, kes Kataloonia iseseisvuspüüdlustele mitte lihtsalt lõppu ei teeks, vaid sealset rahvast koguni ahistama ei hakkaks.

"Olen kindel, et täna on rahulik ja vaikne päev ja seetõttu usun ka, et üleskutse peale tullakse tõesti massiliselt valima," ütles Kataloonia omavalitsuse president Quim Torra.

Siiski kõlab ka Kataloonia valijate häältest tülpimus. Kauakestnud poliitiline kriis on sealkandiski suutnud rahva põhjalikult ära tüüdata.

Kataloonia iseseisvuspüüdlused mõjutavad ilmselt ka muu Hispaania tulemusi. Paremäärmuslik partei Vox (Hääl) on lubanud trotslikult lahku ihkavatele katalaanidele koha kätte näidata. Vox on ka ainus partei, mis avalikult idealiseerib diktaator Francesco Francot ja ülistab tema valitsusaega.

See toob erakonnale kindlasti nostalgilisemate valijate hääled hispaanlaste vanema põlvkonna hulgast. Võimu Voxile siiski ei ennustata, valimisvõit peaks saama osaks praegu valitsevaile sotsialistidele. Sotsialistist peaminister on oma väljavaadetest rääkides siiski ettevaatlik.

"Kõigepealt peame me hääletama ja nägema kohtade arvu ja alles pärast seda valitsema, aga Hispaania vajab stabiilsust," ütles Hispaania peaminister Pedro Sanchez.

Ta on aprillist peale valitsenud ilma valitsuseta, sest seda kokku panna tal lihtsalt ei õnnestunud. Poliitikavaatlejad hoiatavad, et häälte jagunemine ei pruugi seegi kord valitsuse kokkupanemist soosida ning tüütu patiseis jätkub.