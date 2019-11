Siim Kallas: seda ei panda tähele, kui palju on Jüri Ratas Kaja Kallast mõnitanud

Reformierakonna asutaja, ekspeaminister Siim Kallas ei soostunud kommenteerima oma tütre, erakonna esimehe Kaja Kallase väidet, et peaminister Jüri Ratas (KE) on valmis esimesel võimalusel Eesti maha müüma. Samas ütles ta, et Jüri Ratas on halvustanud Kaja Kallast.

Ratas nõudis Kaja Kallase teisipäevase väite peale viimaselt avalikku vabandust.

Siim Kallas ütles neljapäeval "Ringvaates", et ta ei kommenteeri oma tütre seisukohti.

"Seda ma ei kommenteeri, aga ma mõistan oma tütart. Seda ei panda tähele, kui palju on Jüri Ratas mõnitanud Kaja Kallast ja kuidas ta on teda halvustanud igapidi. Sellele ei pöörata väga palju tähelepanu. Kaja jääb oma seisukohtade juurde kindlaks ja tema kommenteerib, me igaüks kommenteerime oma ütlemisi ise," rääkis ta.

Siim Kallase hinnangul ei ole valitsus kriisis. "Ma arvan küll, et valitsus praegu püsib. /.../ Neil on aina raskem omavahel toime tulla, aga see võtab veel aega, et selles mingeid tõsiseid vastuolusid oleks. Meie teeme oma tööd, üritame nendel elu keeruliseks teha, küsimusi esitada, nende tegevustes kahelda ja ma arvan, et me teeme seda päris täie rauaga. Nii see asi läheb ja eks paistab. Mingit intriigi ei ole ja mingisuguseid nurgataguseid läbirääkimisi ei ole, sest lihtsalt valitsus püsib ja ei ole kuskilt poolt mingisuguseid soove hakata midagi ümber vaatama," rääkis Kallas.

Neljapäeval tähistab Reformierakond oma 25. aastapäeva. Siim Kallas tõi erakonna tähtsamatest saavutustest välja kaks asja.

"Ma loen meie saavutuseks rahanduslikku kultuuri, mis väga pikka aega Eestis domineerinud ehk räägime nagu talupoja mõistusest - ärme räägime struktuursest ega muust tasakaalust, räägime lihtsalt sellest, et rahaasjad peavad korras olema. Seda me oleme kultiveerinud. Aga see ei olnud sugugi automaatne, tuli ikkagi rahvast veenda, kuidas eelarveasjad käivad," selgitas ta ja lisas, et tegelikult on Reformierakonna "näpujälg" peaaegu igal pool Eesti poliitikas peal.

"Hingeliselt oli minu jaoks võib-olla üks suuremaid tipphetki see, kui me liitusime Euroopa Liiduga," ütles Kallas.