"Ma ju ei öelnud, et ta on Eesti maha müünud. Taevas annaks, et see kunagi sinna ei läheks. Aga tooge välja üks põhimõte, väärtus või lubadus, mille eest ta on seisnud nii, et näidanud, et mis siis, et minu peaministritool on sellega löögi all, aga vaat see nüüd küll ei lähe. Ja praegu on ta selgelt EKRE pantvang," rääkis Kaja Kallas kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis +" intervjuus Madis Hindrele.

"Selle asemel, et mängida solvunut iga minu ütluse või teo peale, võiks Jüri Ratas keskenduda hoopis sellele, kuidas tema koalitsioonipartner teda peaaegu igapäevaselt alandab," kirjutas Kallas kolmapäeval ka oma blogis.

Kallast toetas ka riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Jürgen Ligi. "Ma jääks selle juurde. Selles väikses repliigis ta mõtles seda, et Jüri Ratas on korduvalt seadnud oma ametiposti kõrgemale moraalist. Ei ole ju ka moraalset õigust nõuda Ratasel peaministri koha hoidmist, kui ta on nii mitmetes punktides läbi kukkunud," ütles Ligi ERR-ile. "Selles mõttes ei olnud see vastus küll eraldivõetuna hiilgav, aga kui panna konteksti, siis tema mõte oli see, et Ratasel ei ole moraalset õigust jätkata peaministrina, kui ta on teinud seda, mida ta on teinud ja see oli selle repliigi mõte ilmselt," lisas Ligi.

Kallase kaitsele asus ka Euroopa Parlamendi liikmest sotsiaaldemokraat Sven Mikser, kelle hinnangul on Ratase solvumine Kallase sõnade üle "dramaatiline minestamine" tähelepanu kõrvalejuhtimiseks pärisprobleemilt. "Kuidas teisiti nimetada teeseldud daamilikku solvumist Kaja Kallase sõnakasutuse pärast?" küsis Mikser.

"Olgem ausad, poliitikute omavahelises avalikus debatis on Kallase väljaütlemise näol tegelikult tegu üsnagi hillitsetud sõnakasutusega ja nii on kahtlemata tegu otsitud põhjusega solvumiseks," leidis sotsiaaldemokraat. "Aga iseäranis kurb on asja juures see, et tegelikult on Kallasel õigus isegi siis, kui ta ei kõnelnud metafooride keeles ega teoreetilistest tulevikustsenaariumidest. Sest olgem ausad - avatud ja edumeelse Eesti ongi Ratas peaministritooli eest juba illiberaalsetele populistidele maha parseldanud," kirjutas Mikser sotsiaalmeedias.

Kallas ei välista Reformierakonna ja Keskerakonna leppimist

Kallas ei välistanud siiski Reformierakonna ja Keskerakonna leppimist ega ka seda, et poliitilise olukorra muutumisel võiks Eesti saada kaksikliidu.

"Vaadates kõiki neid ütlusi, mida (EKRE liidirid) Mart ja Martin Helme on Jüri Ratase suunas pildunud, siis kui ta suudab nendega koostööd teha, siis ta suudab ka minu ütlused lõpuks alla neelata. Kuigi ma ütlen, et mina tuginesin sellele, kuidas tema teod on olnud ja ei ole kunagi mina teda isiklikult soovinud rünnata ega rünnanud," rääkis Kallas.

Peagi esitatakse umbusaldusavaldus Järviku suhtes

Reformierakonna esindajate sõnul on kohe valmis umbusaldusavalduse tekst maaeluminister Mart Järvikule, sellele hakatakse kohe allkirju koguma ega hakata ära ootama peaministri kokku kutsutud ja riigisekretäri juhitava uurimiskomisjoni töö tulemust.

"Riigikantselei on peaministri all ehk alluvad hakkavad uurima justkui valitsuse eetilisi valikuid. Mida riigikantselei saab tuvastada, on kõik see, mis on ministeeriumite ja kantslerite poolt juba tuvastatud. Kui me vaatame seda, mida justiitsministeerium on märkinud, mida maaeluministeerium ise on märkinud. Mida nad saavad kokku panna, on faktoloogia. Eetilisi valikuid saab teha ainult valitsus ise, ainult peaminister," ütles Kallas.

"On selge, et see, mida Jüri Ratas selle komisjoniga saavutada tahtis, on ju ainult venitamine. Kümne päevaga kindlasti avalikkuse tähelepanu lahtub. Ametnike komisjon ei ole see, mis saaks anda hinnanguid poliitikutele - nad tõenäoliselt fikseerivad need samad faktid, mis on ajakirjandusest läbi käinud," märkis ka Ligi.

Tema hinnangul on Järviku umbusaldamiseks küllaldaselt põhjust ja seda lisandub iga päev. "Eilsest intervjuust (ERR-ile - toim.) selgus, et ta ei saa absoluutselt aru, mis ametisse ta on sattunud. Ta ei saa aru, et ta on eksinud, valetanud, et nõustamine näiteks tähendab ka kirjavahetust - selline väga tuim kommenteerimine," rääkis Ligi, kelle sõnul annab kahtlustele lisa ka kolmapäeval Postimehes ilmunud materjal. "See kinnitab ainult meie tundeid, et siin ei ole mitte migit võimalust ja imelik, et inimene ise tagasi ei astu," tõdes Ligi.

Kallase hinnangul võib Järviku umbusaldamist toetada ka valitsusliitu kuuluv Isamaa.

"Kui vaadata seda, et Isamaa fraktsiooni juht on öelnud, et Järvik peab võtma poliitilise vastutuse, (Isamaa liikmest - toim.) justiitsminister Raivo Aeg on väga selgelt toonud välja, kuidas maaeluminister on eelistanud erahuve avalikele huvidele, siis ma ei näe, kuidas Isamaa saaks hääletada selle umbusaldusavalduse vastu. Ma tõesti ei näe, kuidas nad iseendale peeglis otsa vaatavad, kui asjaolud on ju selged," küsis Kallas.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ja sotsiaalminister Tanel Kiik nimetasid Kallase teisipäevaseid süüdistusi peaminister Ratase aadressil rängaks ja absurdseks ning nõudsid avalikku vabandamist.

Kallas ütles teisipäeval "Aktuaalses kaameras" valitsuskriisi ja võimaliku uue võimuliidu tekkimise perspektiivi kommenteerides, et ta pole peaminister Ratasega suhelnud ega kavatse Ratase juhitud valitsusse minna. "Ma ei ole valmis minema valitsusse, kui Jüri Ratas on peaminister. Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides," ütles Kallas.

Kallas lubas oma kolmapäevasehommikuses blogipostituses oma sõnad tagasi võtta, kui Järvik kolmapäeval ametist lahkub.