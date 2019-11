Riigihanget generaatorite ostmiseks ei kuulutanud Elering välja seoses viimati Lõuna-Eestit tabanud ulatusliku elektrikatkestusega, vaid see oli varasem plaan.

"Elering otsustas 2017. aasta lõpus, et olulistesse alajaamadesse paigaldatakse generaatorid, nii et osades alajaamades on need praeguseks juba olemas ja hetkel hangitakse viimast osa," ütles Eleringi pressiesindaja ERR-ile.

Ta lisas, et generaatorid käivituvad automaatselt ja tagavad alajaama toimimiseks vajaliku võimsuse.

Generaatorite ja nende paigaldamise maksumus selgub, kui pakkumused on esitatud ja võitja selgunud.

Generaatorid saavad Balti, Püssi, Rakvere, Paide, Kiisa ja Tartu alajaam.