Elektrilevi loodab laupäeva jooksul kõigis alalistes elukohtades voolu taastada

Pühapäevane suurtorm mõjutas enim Kagu-Eestit, Tartu- ja Viljandimaad. Elektrilevi on alates sellest taastanud elektriühenduse enam kui 64 900 kliendile.

Laupäeval kella 14.30 seisuga oli jäänud veel ligikaudu 80 elektrita majapidamist Võru-, Põlva- ja Valgamaal, kus taastatakse suuremat ehitustöid nõudvaid liine.

Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar selgitas, et tormikahjude likvideerimise lõpuotsa on jäänud juhtumid, kus rikked on keerulised ning uute mastide ja liinilõikude ehitamise järel taastub vool korraga vaid mõnele üksikule majapidamisele.

"Oleme viimastel päevadel helistanud kõikidele kättesaadavatele vooluta klientidele, selgitanud nende olukorda ja väga rasketel juhtudel vahendanud omavalitsuse ja kliendi kontakte või korraldanud erakorralise liinitöö või generaatori. Kuuldes juhtumitest, kus vooluta külmkapis on lapse elutähtsad ravimid või külmas viibib abitu vanainimene, tuleb abi kiiresti korraldada," lisas Tõnissaar, tunnistades, et sedavõrd pikk ootamine ei ole kerge ühelegi perele.

"Oleme märganud, et nii mõnigi kord need, kes on tõsises hädas, on tagasihoidlikud või ei oskagi kuhugi pöörduda. Loodan, et meie ülehelistamised on aidanud abi kiiremini õigesse kohta viia," ütles ta.

Tõnissaare sõnul käib praegu rikkemeeskondadel tõsine pingutus selle nimel, et kõikides alalistes elukohtades vooluühendus veel laupäeval taastada.

"Teeme kõik võimaliku, et kohtades, kus igapäevaselt elatakse, elekter täna veel majja tuua. Kui kahjuks jäävad mõned tarbimiskohad veel homseks, siis on need pigem suvemajad või sellised majapidamised, kus elekter praegu on juba olemas osaliselt ehk ühes faasis," selgitas Tõnissaar viimaste tööde järjekorda.

Elektrilevi tunnustab aktiivselt koostööd teinud omavalitsusi ja kõiki partnerettevõtteid, kelle rikkemeeskonnad on aidanud tormikahjusid kõrvaldada. Raampartneritest on rikkeid likvideerinud Leonhard Weiss, Empower, Connecto, E-Service, KH Energia-Konsult, Elrek-Mont ja Arendus & Haldus meeskonnad, kes on omakorda kaasanud paljusid elektritööfirmasid. Operatiivselt on võrguehitusmaterjale aidanud tarnida W.EG Eesti.

Liiniparandustööd jätkuvad

Kuigi klientide vooluühendus saab taastatud, jätkuvad järgmisel nädalal liiniparandustööd.

"Tormimõjusid kõrvaldame veel mitu nädalat. Kohtades, kus õnnestus vool ringtoite abil ümber suunata ja elektriühendus teise liini abil taastada, tuleb ka katkine liin esimesel võimalusel korda teha. Kui keegi märkab katkenud liini või muud ohtlikku olukorda, palume kindlasti kohe helistada 1343 ja ohuolukorrast eemale hoida," pani Tõnissaar ohutust südamele.

Tema sõnul on Elektrilevil novembri kalender ka tihedalt täis kohtumisi riigiasutuste, omavalitsuste ja teiste partneritega, et kriisiolukorras tehtu läbi analüüsida ja osapoolte koostööd veel paremaks lihvida.

"Usume, et kriis Kagu-Eestis andis kõigile osapooltele õpikohti, oluline on need nüüd värskelt ette võtta, et oleksime tulevasteks tormideks taas paremini valmis," lisas ta.

Peaminister tutvus tormikahjudega

Peaminister Jüri Ratas külastas reedel Võrumaad, et rääkida kohalike elanike ja omavalitsusjuhtidega möödunud nädalavahetusel tekkinud tormikahjudest.

"Tormituulte põhjustatud elektri-, vee- ja sidekatkestused mõjutasid sel nädalal paljusid Eestimaa inimesi. Tuhandetele võrukatele oli see väga raske nädal ja on neid, kelle jaoks raskused pole veel läbi, tagajärgedega tegelemisest rääkimata," sõnas peaminister.

"Soovin kindlasti tunnustada kohaliku omavalitsuse, riigiteenistujate, erinevate ettevõtete ja vabatahtlike head ning tihtilugu ennastasalgavat tegutsemist ja koostööd tekkinud olukorras ning tormikahjustuste likvideerimisel selle nädala jooksul," kinnitas ta.

Ratas märkis, et tõstatab elektrikatkestuse ning selle võimalike põhjuste ja tagajärgede teema esmaspäeval korraliselt kogunevas vabariigi valitsuse julgeolekukomisjonis.

"Kohtumised Võru omavalitsusjuhtide, pääste- ja politsei esindajate ning kohalike elanike ja ettevõtjatega aitasid mõista meie tugevusi ning nõrkusi loodusõnnetustega toimetulemisel. Tervikpildi saamiseks võtame Võru juhtumi ja elutähtsate teenuste katkemise ning taastamise jutuks valitsuse julgeolekumisjonis," lausus peaminister.