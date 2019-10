"Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas elektririkete tuvastamine ja kõrvaldamine käib

Kuigi Eesti on IT-riik, käib elektriliinidel rikete tuvastamine ja leidmine nii, et töötajatel tuleb liinid paremal juhul autoga, kehvemal juhul jalgsi läbi kammida. "Aktuaalne kaamera" käis vaatamas, kuidas rikete kõrvaldamine käib.

Olgugi, et alates pühapäevast töötab pidevalt elektri taastamise nimel enam kui 250 inimest, tuleb paljudel elanikel elektri taastumist oodata veel mitu päeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Toivo pole vaid elektrik, vaid ka abikaasa ja isa. Viimasel ajal näeb teda kodus harva. Näiteks tema esmaspäevane tööpäev lõppes alles teisipäeval kell üks öösel. Neli tundi und ja töö jätkus. Meeste sõnul on praegu seis päris hull.

"Langenud puud, murdunud puud on lõhkunud liinid nii ära, et ühe rikke kõrvaldamiseks läheb mitu tundi," tõdes Leonhard Weissi elektrik Aivo Laine.

"Ligipääs - maa on pehme metsas. Teine on see, et valget aega on vähe ja ilmastik ka muidugi. Korraks sadas lund, nüüd jäi järgi jällegi. Päev on nii lühike, et enamus tööd käib ikkagi pimedal ajal," rääkis Leonhard Weissi elektrik Henn-Julius Valge.

"Vanad mastid on, kukuvad maha. Puud ka kukuvad peale ja murravad mastid ära, nii et on vigastustega mastid," ütles Uma Elekter elektrik Arvi Siig.

Enne aga, kui mehed üldse tööle saavad hakata, tuleb rike tuvastada. Esmane info saadakse juhtimiskeskusest.

"Eks klient teatab ja siis ta paneb kohe siia sisse meile, siit me kohe näeme. Näiteks viimane rike on tulnud: Ähnase alajaamas liitumiskilbis oleva ühenduse pragunemise, sulamise jäljed," kirjeldas Elektrilevi dispetšer Villu Suik.

Nagu igas töös, on sealgi palju nüansse. Oluline on aga märkida, et selleks, et tuvastada täpne rikke asukoht, tuleb need lõpuks ikkagi maastikul füüsiliselt üles otsida.

"Seekord on palju abi saanud Elektrilevi oma töötajatest, kes käivad, otsivad meil ees välja neid rikkeid," ütles Leonhard Weissi Võru piirkonna juht Argo Zoludev, kinnitades, et just rikete kohapeal otsimise tõttu lähebki nende kõrvaldamisega palju aega.

Rikke leidmine ei tähenda aga pea ees töösse tormamist. Tegemist on siiski tööga, mis nõuab suurt täpsust ja veel suuremat ettevaatust.

"Ikkagi enda ohutus, et see liinilõik, kus sa ise töötad, oleks maandatud sinu enda jaoks, et ei juhtuks seda, et keegi kuskil kogemata - kuna brigaade on palju, rikkekohti on palju - sind voolu alla ei lükka. Preagu on arusaadav küll, et palju inimesi on vooluta, aga peab ka elektriku peale mõtlema, kes ka järgmine päev jõuaks tööle," rääkis Uma Elekter OÜ elektrik Kaido Kiviläte.

Elektrilevi sõnul on selle tormi rikete kõrvaldamise hinnanguline kulu on 750 000 eurot.