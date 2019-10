Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Rasmus Armas rääkis ERR-ile, et alates 2016. aastast hooldab ettevõte liinikoridore vastavalt võrgu ülevaatuse andmetele ning see tagab, et kõik vajalikud koridorid lähevad hooldamisele.

Tulevikus aga kavatseb Elektrilevi teha koostööd maa-ametiga, kes teeb kogu Eestis ülelende ja LIDAR-mõõtmisi.

"Nende mõõtmiste tulemuste abil on võimalik keskpinge võrgus võsadefekte tuvastada ilma kedagi eraldi kohale saatmata," sõnas Armas.

Tema sõnul juurutab Elektrilevi rikete asukoha tuvastamiseks kaht lahendust: droonide abil üle liinide lendamine ning võrgu juhtimissüsteemi põhine automaatne rikkekoha tuvastus.

"Droone kasutame juba igapäevaselt plaanilise võrgu ülevaatuse käigus, kuid tahame neid rakendada ka erakorraliste sündmuste puhul. See võimaldaks keskpinge õhuliinide võrku väga kiirelt läbi vaadata ja tuvastada liinidele langenuid puid või muid probleeme," selgitas Elektrilevi esindaja.

Ta lisas, et kogu võrgus automaatse rikkekoha tuvastamiseks on nad juurutamas uut võrgujuhtimissüsteemi ja sellega seoses võetakse kasutusele FLISR-lahendus (ingl Fault Location, Isolation and Service Restoration - rikke asukoht, isoleerimine ja teenuste taastamine - toim). See võimaldab võrgus olevate mõõtmiste abil automaatselt rikkekohta prognoosida ning teha ka vajalikud ümberlülitamised toite taastamiseks.

Aastas puhastab Elektrilevi umbes 3000 kilomeetrit liinikoridore ning seda mahtu hoitakse Armsa sõnul stabiilsena.

Võrguteenuse hind sisaldab trasside hooldust

Seoses pühapäeval Võrus ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega algatas konkurentsiamet Eleringi suhtes järelevalvemenetluse.

Konkurentsiamet kooskõlastab võrgutasud, võttes aluseks, et järjepidevalt oleks tagatud vajalike muutuv- ja tegevuskulude katmine, investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks, keskkonnanõuete täitmine, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine ning põhjendatud tulukus ettevõtja investeeritud kapitalilt. Seega on võrguteenuse hinnas ka liinitrasside hoolduse kulud.

Konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits ütles, et alustatud järelevalvemenetluse käigus pöörab amet kindlasti tähelepanu ka sellele, kuidas on trassid hooldatud ja võimalikult vastupidavaks muudetud.

"Varasemate juhtumite kogemusest võib öelda, et kõik võrguettevõtjad püüavad oma võrke ikka käitada nii, et võimalikult vähe oleks katkestusi. Ja seda ka tormiste ilmadega," sõnas Uulits.

Ta lisas, et täielikult ei saa olukordi, kus ilmastikuolude tõttu elektrivarustus katkeb, vältida, kuid paraku on täiendav nüanss ka see, et mitte alati ei õnnestu elektrivõrgu ettevõtjatel kokkuleppele saada maaomanikega, et näiteks liinialuseid koridore puudest võimalikult puhtana hoida.

"Nii võibki teinekord mõni üksik liinile langenud puu vms põhjustada terve rea sündmusi, mis põhjustavad suurel alal katkestuse," lausus Uulits. "Lisaks peame hindama olukorda ka nii, et kas tegemist võis olla rajatiste projekteerimisnorme ületatavate ilmastikumõjudega, näiteks tuule kiirus."

Konkreetsete hinnangute andmiseks läheb tema sõnul aega, sest enne on vaja lasta võrguettevõtjal kõik rikked kiiresti parandada ning seejärel asuda iga juhtumi sügavama analüüsi juurde.